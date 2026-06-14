Manuel Neuer revine la 40 de ani în poarta Germaniei. Mutarea care reaprinde visul unui nou titlu mondial

La 40 de ani, veteranul portar este pregătit să îmbrace din nou tricoul naționalei și să ofere experiența sa unei echipe aflate în căutarea unui nou succes major, relatează Sky News.

Pentru mulți suporteri germani, numele lui Neuer este sinonim cu una dintre cele mai de succes perioade din istoria recentă a fotbalului german. Portarul a fost titularul Germaniei la triumful de la Cupa Mondială din 2014 și este considerat unul dintre pionierii stilului modern de joc pentru postul său.

O legendă a fotbalului german

De-a lungul carierei, Neuer a câștigat numeroase trofee cu FC Bayern Munchen și cu naționala Germaniei. El a revoluționat rolul portarului prin implicarea activă în construcția jocului și prin ieșirile sale curajoase în afara careului.

În ciuda accidentărilor care i-au pus cariera sub semnul întrebării în ultimii ani, Neuer a continuat să evolueze la cel mai înalt nivel. Revenirea sa este privită drept un plus important pentru vestiarul german, unde experiența acumulată în marile competiții poate conta la fel de mult ca forma sportivă.

Ce câștigă Germania

Prezența lui Neuer oferă stabilitate unei echipe care a traversat o perioadă dificilă după triumful din 2014. Germania a fost eliminată surprinzător în faza grupelor la edițiile din 2018 și 2022 ale Cupei Mondiale, rezultate considerate printre cele mai mari dezamăgiri din istoria sa recentă.

Pentru actuala generație, prezența unui lider cu sute de meciuri la cel mai înalt nivel poate avea un impact semnificativ. În plus, Neuer rămâne un reper pentru colegii mai tineri și unul dintre cei mai respectați fotbaliști din vestiar.

Care sunt șansele la Mondial

Germania se numără și în acest an printre candidatele la fazele finale ale competiției, însă nu pornește din postura de principală favorită. Selecționata germană dispune de un lot valoros, cu jucători experimentați și tineri aflați în ascensiune, însă va avea concurență puternică din partea unor echipe precum Argentina, Fraanța, Spania și Brazilia.

Pentru Germania, revenirea lui Manuel Neuer nu garantează succesul. Totuși, prezența unui campion mondial îîn poarti poate face diferența în momentele decisive ale turneului. La 40 de ani, portarul german pare pregătit pentru încă un capitol într-o carieră care l-a transformat într-una dintre legendele fotbalului mondial.