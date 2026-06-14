Hamilton a reușit imposibilul: prima victorie pentru Ferrari și un nou capitol în istoria Formulei 1

Succesul britanicului pune capăt unei perioade de așteptare și marchează unul dintre cele mai importante momente ale sezonului de Formula 1, potrivit BBC.

Septuplul campion mondial a profitat de o strategie inspirată și de o neutralizare virtuală survenită pe finalul cursei pentru a obține al 106-lea succes din carieră. Este totodată prima victorie a Ferrari în acest sezon și primul triumf al lui Hamilton după mai bine de un an.

Strategia care a schimbat cursa

Marele Premiu a fost dominat, în prima parte, de piloții Mercedes. George Russell a plecat din pole position și a condus mare parte din întrecere, fiind urmat de coechipierul său, Kimi Antonelli.

Hamilton a ales însă o strategie diferită, cu trei opriri la boxe. Această opțiune părea riscantă, dar s-a dovedit decisivă în ultimele tururi.

Momentul-cheie a venit după abandonul lui Fernando Alonso. Problemele tehnice ale monopostului Aston Martin au determinat introducerea regimului de Virtual Safety Car. În aceste condiții, Hamilton a efectuat ultima oprire la boxe cu o pierdere minimă de timp și a revenit pe circuit în poziția de lider.

Cu pneuri mai proaspete decât rivalii săi, britanicul și-a consolidat avantajul și a controlat finalul cursei fără emoții.

Lovitură pentru Antonelli

Finalul întrecerii a fost dramatic și pentru Kimi Antonelli. Tânărul pilot italian tocmai îl depășise pe Russell și urcase pe locul secund când monopostul său s-a oprit din cauza unei defecțiuni electrice.

Abandonul a pus capăt unei curse excelente pentru pilotul Mercedes și i-a oferit lui Russell locul al doilea pe podium.

Poziția a treia a fost ocupată de Lando Norris, de la McLaren. A fost primul podium alcătuit exclusiv din piloți britanici după aproape șase decenii.

Ferrari și Hamilton, din nou în prim-plan

Victoria are o semnificație aparte pentru Hamilton. Britanicul a declarat în repetate rânduri că a visat să câștige pentru Ferrari încă din perioada în care urmărea cursele la televizor.

Succesul de la Barcelona confirmă progresul echipei italiene și oferă un impuls important înaintea etapelor decisive ale sezonului.

În clasamentul general, Hamilton reduce diferența față de liderul campionatului și reintră în lupta pentru titlu. De asemenea, Ferrari transmite un semnal clar rivalilor că poate lupta constant pentru victorii.

După cursa din Spania, Formula 1 intră într-o scurtă pauză. Următoarea etapă este programată peste două săptămâni, pe circuitul Red Bull Ring din Austria.