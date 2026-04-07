Semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar, la Mircea Lucescu

Reprezentanții SUUB anunță care este stare de sănătate a antrenorului Mircea Lucescu.

Acesta a fost supus marți unei investigații CT complexe. Medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația și au informat familia.

Astfel, la examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar.

„Pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB”, anunță spitalul.

Medicii luau în calcul luni montarea unui sistem ECMO, un dispozitiv care poate susține funcțiile inimii și ale plămânilor în situații critice. Decizia privind această intervenție urmează să fie discutată împreună cu familia pacientului. Procedura de ablație nu poate fi efectuată în acest moment din cauza problemelor cardiace severe, iar varianta unui eventual transplant de inimă ar fi extrem de dificilă.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, starea fostului selecționer rămâne gravă, iar prognosticul medicilor este unul rezervat. Următoarele ore sunt considerate decisive pentru evoluția stării lui Lucescu.