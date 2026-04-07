Mircea Lucescu, în stare critică la ATI. Răzvan Lucescu a fost chemat de urgență la spital

Surse medicale citate de ProSport susțin că Răzvan Lucescu a fost chemat de urgență la spital pentru a discuta cu medicii despre evoluția stării tatălui său și despre opțiunile de tratament disponibile. Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a suferit un infarct vineri, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică starea sa s-a deteriorat semnificativ. De atunci, fostul selecționer se află internat în secția ATI a Spitalului Universitar București, unde este monitorizat permanent de echipa medicală. Potrivit informațiilor apărute în presă, Lucescu a rămas internat în terapie intensivă pe parcursul zilei de luni, iar situația sa medicală continuă să fie una delicată.

Medicii iau în calcul montarea unui sistem ECMO, un dispozitiv care poate susține funcțiile inimii și ale plămânilor în situații critice. Decizia privind această intervenție urmează să fie discutată împreună cu familia pacientului. Potrivit acelorași surse, procedura de ablație nu poate fi efectuată în acest moment din cauza problemelor cardiace severe, iar varianta unui eventual transplant de inimă ar fi extrem de dificilă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Timișoara că Mircea Lucescu este îngrijit în continuare în stare critică, sub supraveghere permanentă în secția de terapie intensivă. Potrivit acestuia, starea fostului selecționer rămâne gravă, iar prognosticul medicilor este unul rezervat. Următoarele ore sunt considerate decisive pentru evoluția stării lui Lucescu.