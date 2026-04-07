Cristiano Bergodi, desemnat antrenorul etapei după victoria Universității Cluj în fața Rapidului

Cristiano Bergodi a fost desemnat antrenorul etapei a treia din play-off/play-out, după ce Universitatea Cluj a învins în deplasare cu 2-1 Rapidul.
Foto: LPF
Cosmin Pirv
07 apr. 2026, 13:28, Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a prezentat marți cel mai bun unsprezece al etapei a treia din play-off-ul/play-out-ul Superligii.

Trei jucători are în echipa etapei Universitatea Craiova și câte doi au Universitatea Cluj și UTA Arad.

Iată echipa ideală a etapei a treia play-off și play-out:

Portar:
Raul Bălbărău (Petrolul Ploiești) – A avut șase intervenții prin care a ținut neatinsă plasa porții prahovenilor.

Fundași:
Flavius Iacob (UTA Arad) – A dominat flancul drept. A marcat pentru a doua oară în acest sezon.
Dmytro Pospielov (UTA Arad) – Fundașul golgheter al arădenilor a marcat de două ori, de fiecare dată cu capul.
Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) – A dirijat bine defensiva, care a făcut față cu brio atacurilor adverse.
Andrei Dragu (Unirea Slobozia) – Pe lângă efortul depus în jocul defensiv, a centrat pentru golul marcat ialomițeni.

Mijlocași:
Hervin Ongenda (FC Botoșani) – Și-a arătat, din nou, calitățile tehnice deosebite! Prin dubla din această rundă, jucătorul botoșănenilor a ajuns la 20 de goluri în SuperLigă.
Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) – Este jucătorul care consumă multă energie pe teren. A deschis drumul oltenilor spre o victorie mare.
Andrei Ciobanu (Oțelul Galați) – A marcat un gol spectaculos, direct din lovitură liberă. A fost a 20-a reușită a sa pe prima scenă din România.

Atacanți:
Jug Stanojev (Universitatea Cluj) – A pus multă presiune pe adversari. A contribuit la ambele goluri reușite de clujeni.
Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – Vârful craiovenilor a înscris pentru a opta oară în ediția curentă, patru dintre goluri fiind marcate cu capul.
Oucasse Mendy (Universitatea Cluj) – A marcat ambele goluri ale studenților clujeni, reușite în urma cărora ardelenii au plecat din Giulești cu toate punctele.

Antrenorul etapei:
Cristiano Bergodi (Universitatea Cluj) – Scrie o nouă poveste frumoasă în fotbalul românesc! Universitatea Cluj a ajuns la șapte victorii la rând, serie unică în istoria grupării ardelene pe prima scenă.

