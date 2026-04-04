Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu: Evoluţie firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgenţă din București au transmis sâmbătă dimineața noi date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Medicii arată că evoluția este „firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”.
Sursa foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
04 apr. 2026, 09:17, Sport

Reprezentanții spitalului au anunțat sâmbătă dimineața că evoluţia pacientului „este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”.

Mircea Lucescu a suferit un infarct vineri dimineață, chiar în ziua în care urma să fie externat din Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla încă de duminica trecută.

Surse medicale susțin că antrenorul a fost preluat de urgență și a beneficiat de intervenția promptă a doctorilor cardiologi.

SUUB a precizat vineri că pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie.

Fostul antrenor al Naționalei de fotbal este stabil, constient și cooperant cu personalul medical, spuneau medicii.

