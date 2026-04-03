UPDATE Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu

SUUB precizează că în momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie.

Mircea Lucescu este stabil, constient și cooperant cu personalul medical.

UPDATE Mircea Lucescu a suferit un al doilea infarct

Mircea Lucescu ar fi suferit un al doilea infarct. Sursele ProSport susțin că starea de sănătate a fostului selecționer este critică în momentul actual și că familia antrenorului a cerut ca acesta să fie mutat, cu un avion, într-o clinică din Viena.

Al doilea eveniment cardiac a venit la scurt timp după ce Spitalul Universitar București a anunțat că Mircea Lucescu fusese stabilizat și se afla sub o atentă monitorizare de specialitate.

UPDATE:

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, a anunțat Spitalul Universitar de Urgență București.

Știre inițială:

Veste de ultimă oră despre Mircea Lucescu: surse medicale susțin pentru ProSport că fostul selecționer a suferit un infarct în această dimineață, la spital!

Mircea Lucescu a leșinat duminică în cantonamentul naționalei, în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia.

De atunci, selecționerul a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București, la cardiologie, pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Răzvan Burleanu: ”Familia este acolo cu el oră de oră”

Contactat de Gândul, președintele FRF Răzvan Burleanu a declarat că ”Familia este acolo cu el oră de oră. Având în vedere starea lui medicală, cel mai indicat este să vorbiți cu familia”.