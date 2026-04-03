Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu a suferit un infarct | Familia a cerut ca antrenorul să fie transferat la Viena | Precizări din partea spitalului

Mircea Lucescu a suferit un infarct | Familia a cerut ca antrenorul să fie transferat la Viena | Precizări din partea spitalului

Mircea Lucescu a făcut infarct vineri dimineață, chiar în ziua în care urma să fie externat din Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla încă de duminica trecută. Surse medicale susțin că antrenorul a fost preluat de urgență și a beneficiat de intervenția promptă a doctorilor cardiologi.
Sursa foto: Mediafax Foto/Mihai Pop
Laura Buciu
03 apr. 2026, 13:11, Sport

UPDATE Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu

SUUB precizează că în momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie.

Mircea Lucescu este stabil, constient și cooperant cu personalul medical.

UPDATE Mircea Lucescu a suferit un al doilea infarct

Mircea Lucescu ar fi suferit un al doilea infarct. Sursele ProSport susțin că starea de sănătate a fostului selecționer este critică în momentul actual și că familia antrenorului a cerut ca acesta să fie mutat, cu un avion, într-o clinică din Viena.

Al doilea eveniment cardiac a venit la scurt timp după ce Spitalul Universitar București a anunțat că Mircea Lucescu fusese stabilizat și se afla sub o atentă monitorizare de specialitate.

UPDATE:

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, a anunțat Spitalul Universitar de Urgență București.

Știre inițială:

Veste de ultimă oră despre Mircea Lucescu: surse medicale susțin pentru ProSport că fostul selecționer a suferit un infarct în această dimineață, la spital!

Mircea Lucescu a leșinat duminică în cantonamentul naționalei, în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia.

De atunci, selecționerul a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București, la cardiologie, pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Răzvan Burleanu: ”Familia este acolo cu el oră de oră”

Contactat de Gândul, președintele FRF Răzvan Burleanu a declarat că ”Familia este acolo cu el oră de oră. Având în vedere starea lui medicală, cel mai indicat este să vorbiți cu familia”.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor