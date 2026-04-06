SUUB, despre starea lui Mircea Lucescu: Decizia este că se va continua tratamentul inițiat. Mâine ar putea să fie operat

Potrivit SUUB, în cursul zilei de luni a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl ingrijesc pe Mircea Lucescu (cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă, hematologie), împreuna cu un medic cardiolog român care activează în Franța, la solicitarea familiei.

La această întâlnire a participat și familia lui Mircea Lucescu.

„Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia. În cursul zilei de mâine (marți – n.r.) starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, transmite SUUB.

Antrenorul Mircea Lucescu a făcut două infarcturi în cursul zilei de vineri, chiar când urma să fie externat din spital, după problemele medicale din ultima perioadă.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a leșinat duminica trecută în cantonamentul naționalei, în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia.

De atunci, selecționerul a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate. Săptămâna aceasta i s-a montat un defibrilator.