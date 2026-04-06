Spitalul unde este internat Lucescu: „Nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate”

Reprezentanții spitalului în care este internat Mircea Lucescu anunță că „nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate” a antrenorului român. Totodată, cei de la spital solicită ca publicul să respecte intimitatea tuturor pacienților.
Sursa foto: Mediafax Foto/Mihai Pop
Petru Mazilu
06 apr. 2026, 14:28, Social

Reprezentanții spitalului au transmis luni un comunicat de presă.

„Nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curând, sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfășoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduită terapeutică imediată a acestui caz. SUUB a comunicat pas cu pas asupra acestui subiect de interes public”, au transmis reprezentanții spitalului.

Totodată, cei de la spital au cerut ca publicul să respecte intimitatea tuturor pacienților.

„În Spitalul Universitar de Urgență București sunt internați în acest moment aproape 800 de pacienți. Fiecare cu viață lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat față de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitate, liniște. Facem un apel la presă să respecte aceste principii și să nu mai preia informații incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conțin datele corecte și exacte”, au precizat reprezentanții spitalului bucureștean.

Recomandarea video

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Piperea aruncă în aer dosarul Pfizer! Susține că România ar fi avut șanse reale să câștige procesul
Gandul
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Scenariul „business class” la Poliția Română. IGPR alocă 300.000 de euro pentru bilete de avion: Somalia, Cuba și Vietnam, printre cele 164 de țări
Libertatea
Pensia de invaliditate în 2026. Cine are dreptul și cum se stabilește suma
CSID
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Promotor