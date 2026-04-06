Spitalul unde este internat Lucescu: „Nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate”

Reprezentanții spitalului au transmis luni un comunicat de presă.

„Nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curând, sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfășoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduită terapeutică imediată a acestui caz. SUUB a comunicat pas cu pas asupra acestui subiect de interes public”, au transmis reprezentanții spitalului.

Totodată, cei de la spital au cerut ca publicul să respecte intimitatea tuturor pacienților.

„În Spitalul Universitar de Urgență București sunt internați în acest moment aproape 800 de pacienți. Fiecare cu viață lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat față de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitate, liniște. Facem un apel la presă să respecte aceste principii și să nu mai preia informații incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conțin datele corecte și exacte”, au precizat reprezentanții spitalului bucureștean.