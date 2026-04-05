Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat. A fost transferat la Terapie Intensivă după complicații cardiace

Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat. A fost transferat la Terapie Intensivă după complicații cardiace

Mircea Lucescu se află internat în stare gravă la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a suferit complicații cardiace care au necesitat intervenția de urgență a medicilor.
Sursa foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Mădălina Dinu
05 apr. 2026, 10:12, Social

Potrivit unui comunicat transmis de unitatea medicală, starea pacientului s-a agravat în cursul nopții de duminică, după ce aritmiile cardiace au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.”

Medicii precizează că, în acest moment, nu există elemente noi privind evoluția stării sale.

„În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție.”

De asemenea, reprezentanții spitalului au transmis că vor reveni cu informații dacă situația o va impune și au făcut apel la respectarea vieții private a pacientului.

„Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB.”

Surse medicale nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre prognostic.

Recenta internare a lui Mircea Lucescu vine după ani întregi de probleme cardiace și mai multe episoade recente care i-au afectat serios starea de sănătate.

În ultimele zile, situația s-a agravat pe fondul unor aritmii severe. Lucescu a fost internat inițial după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale, unde a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac și chiar a leșinat înaintea unui antrenament. Ulterior, medicii au decis investigații amănunțite și i-au montat un defibrilator cardiac, tocmai pentru a controla aceste episoade de ritm neregulat.

Starea lui părea inițial stabilă, însă, chiar în momentul în care urma să fie externat, a suferit un infarct, ceea ce a schimbat complet evoluția medicală și a dus la menținerea sa sub supraveghere strictă.

