Răzvan Lucescu a venit în țară după ce starea tatălui său s-a agravat: „E o situație grea, complicată”

Antrenorul lui PAOK a fost așteptat pe aeroport de jurnaliști, însă a evitat să ofere detalii despre situația medicală a lui Mircea Lucescu.

„Ce aș putea să vorbesc? E o situație grea, complicată, n-am mai multe… Sunt oamenii de acolo, la spital, care vă vor da toate informațiile. Eu oricum nu știu să vă explic”, a declarat Răzvan Lucescu.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Antena 3 CNN că starea lui Mircea Lucescu rămâne critică.

„Din păcate, este în stare critică. Este la ATI, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a spus Rogobete.

Duminică dimineață, Spitalul Universitar de Urgență București anunțase că starea lui Mircea Lucescu s-a agravat în cursul nopții.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.