Prima pagină » Politic » Crin Antonescu: PNL nu mai există. Bolojan este liderul userismului și haștagismului

Crin Antonescu: PNL nu mai există. Bolojan este liderul userismului și haștagismului

Crin Antonescu a lansat un atac extrem de dur la adresa actualei conduceri a Partidul Național Liberal, în cadrul emisiunii Off The Record difuzată de Mediafax.ro. Fostul lider liberal susține că PNL „nu mai există” ca partid și că formațiunea a devenit o „anexă” a curentului „userist și haștagist”, sub conducerea lui Ilie Bolojan.
Crin Antonescu critică declarațiile lui Bolojan privind proiectul SMR de la Doicești: „O influență de natură externă”
Crin Antonescu critică declarațiile lui Bolojan privind proiectul SMR de la Doicești: „O influență de natură externă”
Bolojan: Guvernul interimar nu poate modifica sistemul antigrindină. „Problemele vor trebui rezolvate în anii următori”
Bolojan: Guvernul interimar nu poate modifica sistemul antigrindină. „Problemele vor trebui rezolvate în anii următori”
Bolojan acuză PSD că „minte cu nerușinare” în scandalul fraților Micula. „Creează pseudoștiri ca să fugă de răspundere”
Bolojan acuză PSD că „minte cu nerușinare” în scandalul fraților Micula. „Creează pseudoștiri ca să fugă de răspundere”
Bolojan despre reluarea negocierilor la Cotroceni și riscul pierderii fondurilor europene: „Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât mai bine”
Bolojan despre reluarea negocierilor la Cotroceni și riscul pierderii fondurilor europene: „Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât mai bine”
Bolojan revine cu explicații despre proiectul SMR de la Doicești: „Are niște probleme pe care nu le putem nega”
Bolojan revine cu explicații despre proiectul SMR de la Doicești: „Are niște probleme pe care nu le putem nega”
Gabriel Pecheanu
22 mai 2026, 13:23, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fostul lider liberal a afirmat că actualul PNL „nu mai există” și că partidul este dominat de grupări și influențe din afara formațiunii tradiționale.

Crin Antonescu: „Partidul Național Liberal nu mai există”

„Am fost președinte al fostului Partid Național Liberal. După părerea mea, în fapt, Partidul Național Liberal nu mai există”, a declarat Crin Antonescu.

Acesta a criticat dur actuala conducere liberală și modul în care partidul s-a raportat la guvernarea coordonată de Ilie Bolojan.

„Există o adunătură de cetățeni care își imaginează că guvernează sau că au guvernat până la moțiunea de cenzură”, a spus fostul lider PNL.

Atac la adresa lui Ilie Bolojan și a conducerii PNL

Antonescu susține că adevărata putere din Guvern a fost concentrată în jurul lui Ilie Bolojan și al unor persoane venite din afara nucleului tradițional liberal.

„A intrat domnul Bolojan și a rămas în structura guvernamentală a lui Cătălin Predoiu. Restul, oamenii cu care a guvernat pe numele PNL domnul Bolojan sunt din cu totul altă direcție și cu totul alte grupări”, a afirmat acesta.

Printre numele invocate de fostul lider liberal se află Alina Gorghiu, Dragoș Pîslaru și Daniel David.

Antonescu: PNL și-a pierdut identitatea

Crin Antonescu afirmă că de mai mulți ani caută „o urmă de identitate” în partid, fără să o mai găsească.

„Nu am mai găsit, deși am căutat cu disperare, o urmă de identitate, o urmă de consistență ca partid”, a declarat acesta.

Fostul lider liberal a ironizat și sprijinul acordat lui Ilie Bolojan în interiorul partidului, spunând că liberalii „și-au găsit un Mesia”.

„S-a găsit acum un Mesia, cum l-au găsit alții pe Georgescu, l-a găsit PNL-ul”, a spus Antonescu.

Critici privind modul de funcționare al partidului

În timpul emisiunii, realizatorul a remarcat faptul că inclusiv lideri din PNL ar fi aflat deciziile guvernamentale din presă sau de pe rețelele de socializare și că partidul nu a reacționat la numirile făcute de premier.

Crin Antonescu a declarat că nu poate „plânge de milă” liderilor liberali, în condițiile în care partidul se află la guvernare de aproximativ șapte ani.

„Au guvernat cu Orban, cu Cîțu, cu Ciucă, cu Ciolacu și acum, într-un fel, cu Bolojan”, a afirmat fostul președinte PNL.

Antonescu: Bolojan este liderul userismului și haștagismului

În final, Crin Antonescu a lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa actualei conduceri liberale.

Domnul Bolojan este liderul userismului și haștagismului în general, iar Partidul Național Liberal este transformat într-o anexă”, a declarat acesta, acuzând partidul că acceptă fără reacție actuala direcție politică.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
CNAIR ar putea fi pusă pe butuci de firma italiană Pizarroti. Italienii pregătesc executarea după litigiul privind autostrada Sebeș-Turda
Gandul
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Vești dure pentru Donald Trump Jr.! A fost diagnosticată cu cancer și a fost operată de urgență
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia