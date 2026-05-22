Oana Ţoiu, prezentă la reuniunea NATO din Suedia: Contestarea finanţării apărării României „este un joc periculos”

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat vineri, de la reuniunea miniştrilor de Externe NATO organizată în Suedia, că atacarea la Curtea Constituţională a ordonanţei privind programul SAFE reprezintă „un joc periculos”, în contextul războiului purtat de Rusia la graniţa României.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ţoiu a scris că România a primit această nouă confirmare a rolului său în cadrul alianţei occidentale, după semnarea acordului SAFE cu Comisia Europeană.

„Am ajuns în Suedia, la întâlnirea miniştrilor afacerilor externe NATO, cu o veste bună după ce, la Bruxelles, s-a semnat acordul prin care România primeşte peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE – a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană. A fost o confirmare, în plus, că România este un aliat serios”, a transmis ministrul interimar de Externe.

Discuţii despre Flancul Estic şi securitatea NATO

Țoiu participă la prima reuniune ministerială NATO organizată de Suedia de la aderarea acestei ţări la alianţă. La întâlnire participă miniştrii de Externe ai celor 32 de state membre NATO, secretarul general Mark Rutte şi secretarul de stat american Marco Rubio.

Potrivit ministrului român, discuţiile vizează pregătirea summitului NATO de la Ankara, care este programat în luna iulie. Un alt subiect important al discuțiilor va fi consolidarea securităţii pe Flancul Estic.

„Pregătim Summit-ul NATO de la Ankara, din iulie şi azi discutăm şi despre Flancul Estic şi nevoia unei industrii de apărare transatlantice solide, presiune crescută asupra Rusiei”, a precizat Ţoiu.

Critici pentru contestarea ordonanţei SAFE

Ministra de Externe a criticat, de asemenea, demersul unor politicieni de la Bucureşti care au atacat la CCR ordonanţa privind programul SAFE, prin care România ar urma să primească 16,68 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică.

„Pot să invoce orice formalism procedural dar realitatea e mult mai simplă. Când conteşti finanţarea apărării României, într-un moment în care Rusia poartă un război la graniţa noastră, faci un joc periculos. Aliaţii noştri văd asta, şi românii, la fel”, a afirmat Oana Ţoiu.

„SAFE înseamnă bani pentru armata noastră, pentru industria românească de apărare, dar şi 4,2 miliarde de euro pentru autostrăzi şi drumuri naţionale cu rol strategic, inclusiv cele din nordul Moldovei”, a mai spus ministra.

Sorin Grindeanu a sesizat CCR

Preşedintele Camerei Deputaţilor şi liderul PSD, Sorin Grindeanu, a depus miercuri la Curtea Constituţională o sesizare privind ordonanţa SAFE, adoptată de Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan după căderea Executivului prin moţiune de cenzură.

Acesta susţine că Guvernul interimar şi-ar fi depăşit competenţele constituţionale prin adoptarea ordonanţei. El a cerut CCR să constate incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituţiei.

Potrivit Ministerului Finanţelor, acordul semnat între România şi Comisia Europeană oferă ţării noastre acces la 16,68 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că „SAFE nu este doar un instrument financiar, ci o investiţie în securitatea şi rezilienţa României”.

„Prin SAFE, România nu investeşte doar în apărare şi securitate, ci creează poate cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană”, a afirmat Nazare.

La rândul său, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a spus vineri că miza acordului depăşeşte domeniul militar.