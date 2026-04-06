Alcaraz, încântat de începerea sezonului pe zgură: E timpul să-mi murdăresc din nou șesetele

Alcaraz va juca în primul meci la turneul ATP Masters 1000 de la Monte Carlo cu Sebastián Báez sau Stan Wawrinka.

Spaniolul are de apărat la Monte Carlo titlul câștigat anul trecut, dar și poziția de lider mondial, amenințată de Jannik Sinner. „Nu mă gândesc la apărarea unui titlu. Este vorba despre cum mă simt, iar în acest moment încerc doar să am senzații bune”, a declarat Alcaraz într-un interviu preluat de Univers Tennis și citat de Marca.

El a vorbit și despre calendarul care îl așteaptă: „Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma… asta e ideea. Este foarte solicitant fizic și mental. Săptămâna de la Barcelona este probabil momentul în care ar trebui să mă odihnesc, dar este un turneu foarte important pentru mine. Simt ceva special acolo; jucam deja când aveam sub 14 ani, am mulți prieteni acolo, joc acasă, așa că este întotdeauna special”.

Alcaraz a vorbit și despre cât de mult îi place să joace pe zgură.

„Îmi lipsește foarte mult zgura de fiecare dată când se termină sezonul. Mi s-a părut o eternitate. Primele sesiuni au fost pentru a-mi recăpăta ritmul, pentru a-mi spune: «Gata, e timpul să-mi murdăresc din nou șosetele». Sincer, e o senzație incredibilă să fiu din nou pe zgură”, a mai spus numărul unu mondial.