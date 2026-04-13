Luptă aprigă pentru supremație în tenisul masculin. Cum poate Alcaraz să-l detroneze pe Sinner în doar o săptămână

Lupta pentru primul loc al clasamentului ATP este departe de a se fi încheiat. Italianul Jannik Sinner care va deveni luni numărul 1 mondial ar putea pierde la sfârșitul săptămânii viitoare această poziție în favoarea rivalului său, Carlos Alcaraz.
Cosmin Pirv
13 apr. 2026, 15:03, Sport

Luni, Jannik Sinner îi va lua locul lui Carlos Alcaraz în fruntea clasamentului ATP, după ce l-a învins pe spaniol în finala de la Monte Carlo, însă lupta pentru locul 1 mondial este departe de a se fi încheiat, scrie ATP Tour.

Înainte de turneul de la Monte-Carlo, Alcaraz a spus clar că știe că are mult de muncă pentru a-l ține la distanță pe Sinner.

Sinner are un avantaj de 110 puncte în fața spaniolului.

Dar Alcaraz va avea ocazia să recâștige locul 1 mondial încă de săptămâna viitoare. Spaniolul are de apărat 330 de puncte la Barcelona, unde a ajuns în finală anul trecut. Dacă noul nr. 2 mondial câștigă turneul ATP 500, va schimba din nou locul cu Sinner pe 20 aprilie. Dacă nu va câștiga trofeul, Sinner va rămâne nr. 1.

Niciunul dintre cei doi nu are de apărat puncte la turneul ATP Masters 1000 de la Madrid, unde Alcaraz a câștigat două titluri și a înregistrat un bilanț de 15-2. Având în vedere acest lucru, jucătorul originar din Murcia are ocazia să riposteze rapid înainte de a fi pus sub presiune cu 3.000 de puncte de apărat la Roma și Roland Garros.

Există, de asemenea, șansa ca Alcaraz să-și apere cu succes punctele la aceste turnee. Acum un an, Alcaraz l-a învins pe Sinner în finală atât la Roma, cât și la Roland Garros.

