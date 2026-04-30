Prima pagină » Sport » Surpriză uriașă la Madrid Open. Campionul din 2025, Casper Ruud, eliminat de belgianul Alex Blockx

Surpriză uriașă la Madrid Open. Campionul din 2025, Casper Ruud, eliminat de belgianul Alex Blockx

Belgianul Alexander Blockx a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului Masters 1000 Madrid Open, după ce l-a învins joi pe norvegianul Casper Ruud, campionul ediției din 2025 și fost ocupant al locului 2 ATP, și s-a calificat în premieră în semifinalele competiției.
Surpriză uriașă la Madrid Open. Campionul din 2025, Casper Ruud, eliminat de belgianul Alex Blockx
Foto: Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
30 apr. 2026, 16:23, Sport

În vârstă de 21 de ani, Alexander Blockx s-a impus în două seturi împotriva celui de-al 12 favorit al turneului, scor 6-4, 6-4, după un meci care a durat 96 de minute.

Belgianul, aflat pe locul 69 ATP, a dominat duelul, confirmând forma excelentă din această primăvară.

Blockx nu câștigase niciun meci pe zgură în circuitul ATP până la turneul Masters 1000 de la Monte Carlo.

La turneul disputat în urmă cu trei săptămâni, a ajuns în turul al treilea.

„Sincer, sunt doar fericit că sunt aici. Chiar și după prima victorie de la Madrid eram deja mulțumit. Semifinalele reprezintă însă ceva la care nici nu visam la început”, a declarat Alexander Blockx după partidă.

Pentru un loc în finală, belgianul îl va întâlni pe câștigătorul partidei dintre germanul Alexander Zverev, favorit numărul doi și dublu campion la Madrid, și italianul Flavio Cobolli, cap de serie numărul 10.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor