Surpriză uriașă la Madrid Open. Campionul din 2025, Casper Ruud, eliminat de belgianul Alex Blockx

În vârstă de 21 de ani, Alexander Blockx s-a impus în două seturi împotriva celui de-al 12 favorit al turneului, scor 6-4, 6-4, după un meci care a durat 96 de minute.

Belgianul, aflat pe locul 69 ATP, a dominat duelul, confirmând forma excelentă din această primăvară.

Blockx nu câștigase niciun meci pe zgură în circuitul ATP până la turneul Masters 1000 de la Monte Carlo.

La turneul disputat în urmă cu trei săptămâni, a ajuns în turul al treilea.

„Sincer, sunt doar fericit că sunt aici. Chiar și după prima victorie de la Madrid eram deja mulțumit. Semifinalele reprezintă însă ceva la care nici nu visam la început”, a declarat Alexander Blockx după partidă.

Pentru un loc în finală, belgianul îl va întâlni pe câștigătorul partidei dintre germanul Alexander Zverev, favorit numărul doi și dublu campion la Madrid, și italianul Flavio Cobolli, cap de serie numărul 10.