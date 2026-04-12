Sinner câștigă titlul la Monte Carlo și revine pe primul loc mondial

Italianul l-a învins pe Alcaraz în două seturi.

Primul a fost extrem de disputat și s-a încheiat cu 7(7)-6(5) în favoarea italianului.

Sinner s-a impus și în al doilea set cu 6-3. Italianul a obținut victoria la capătul unui meci de două ore și 15 minute.

Aceasta a fost prima confruntare dintre cei doi din noiembrie, când Sinner a triumfat la ATP Finals. De data aceasta, miza a fost din nou mare: atât coroana de la Monte-Carlo, cât și locul 1 mondial erau în joc.

Italianul a devenit al doilea jucător, alături de Novak Djokovic în 2015, care a câștigat consecutiv turneele de la Miami și Monte-Carlo. Jucătorul de 24 de ani va reveni, de asemenea, pe locul 1 în clasamentul ATP pentru prima dată în acest an.