Sinner câștigă titlul la Monte Carlo și revine pe primul loc mondial

Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz în finala turneului ATP 1000 Masters de la Monte Carlo și revine pe primul loc mondial.
Sinner câștigă titlul la Monte Carlo și revine pe primul loc mondial
Foto: ATP Tour
Cosmin Pirv
12 apr. 2026, 18:40

Italianul l-a învins pe Alcaraz în două seturi.

Primul a fost extrem de disputat și s-a încheiat cu 7(7)-6(5) în favoarea italianului.

Sinner s-a impus și în al doilea set cu 6-3. Italianul a obținut victoria la capătul unui meci de două ore și 15 minute.

Aceasta a fost prima confruntare dintre cei doi din noiembrie, când Sinner a triumfat la ATP Finals. De data aceasta, miza a fost din nou mare: atât coroana de la Monte-Carlo, cât și locul 1 mondial erau în joc.

Italianul a devenit al doilea jucător, alături de Novak Djokovic în 2015, care a câștigat consecutiv turneele de la Miami și Monte-Carlo. Jucătorul de 24 de ani va reveni, de asemenea, pe locul 1 în clasamentul ATP pentru prima dată în acest an.

