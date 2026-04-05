Sinner, prima victorie la Monte Carlo. S-a impus la dublu în echipă cu Zizou Bergs

Jannik Sinner a debutat cu victorie la turneul de la Monte Carlo. În proba de dublu, Zizou Bergs și Jannik Sinner s-au impus în fața perechii formate din Tomas Machac și Casper Ruud, cu 6-4, 7-5.
Sinner, prima victorie la Monte Carlo. S-a impus la dublu în echipă cu Zizou Bergs
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
05 apr. 2026, 15:39, Sport

Zizou Bergs și Jannik Sinner s-au impus duminică, la Monte-Carlo, în primul meci din tabloul principal al turneului ATP Masters 1000 pe zgură, într-o confruntare de dublu la care au asistat numeroși jucători de elită din proba de simplu.

Duo-ul belgiano-italian a oferit un spectacol captivant, învingându-i pe Tomas Machac și Casper Ruud, cu 6-4, 7-5, în 83 de minute.

Sinner, care ocupă în prezent locul 2 în clasamentul ATP la simplu, are ocazia să ajungă din nou pe prima poziție în locul lui Carlos Alcaraz săptămâna aceasta la Monaco.

Totuși, italianul a arătat că este la fel de dornic să se remarce și la dublu, făcând echipă cu Bergs pentru prima dată și obținând o victorie impresionantă pe terenul Rainier III, scrie ATP Tour.

În etapa următoare, ei vor întâlni pe frații Stefanos Tsitsipas și Pavlos Tsitsipas sau pe favoriții nr. 8, Guido Andreozzi și Manuel Guinard.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor