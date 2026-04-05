Sinner, prima victorie la Monte Carlo. S-a impus la dublu în echipă cu Zizou Bergs

Zizou Bergs și Jannik Sinner s-au impus duminică, la Monte-Carlo, în primul meci din tabloul principal al turneului ATP Masters 1000 pe zgură, într-o confruntare de dublu la care au asistat numeroși jucători de elită din proba de simplu.

Duo-ul belgiano-italian a oferit un spectacol captivant, învingându-i pe Tomas Machac și Casper Ruud, cu 6-4, 7-5, în 83 de minute.

Sinner, care ocupă în prezent locul 2 în clasamentul ATP la simplu, are ocazia să ajungă din nou pe prima poziție în locul lui Carlos Alcaraz săptămâna aceasta la Monaco.

Totuși, italianul a arătat că este la fel de dornic să se remarce și la dublu, făcând echipă cu Bergs pentru prima dată și obținând o victorie impresionantă pe terenul Rainier III, scrie ATP Tour.

În etapa următoare, ei vor întâlni pe frații Stefanos Tsitsipas și Pavlos Tsitsipas sau pe favoriții nr. 8, Guido Andreozzi și Manuel Guinard.