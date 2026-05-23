S-a dezvăluit cauza morții celebrului pilot de NASCAR Kyle Busch

Anunțul a fost făcut de Dakota Hunter, vicepreședinte al Kyle Busch Companies, după ce familia a primit evaluarea medicală oficială, potrivit AP. Busch a murit joi, la vârsta de 41 de ani.

Potrivit informațiilor apărute anterior, pilotului i s-a făcut rău miercuri în timpul unui test desfășurat într-un simulator Chevrolet din Concord, Carolina de Nord, și a fost transportat de urgență la un spital din Charlotte.

În apelul efectuat către serviciile de urgență, o persoană aflată la fața locului a relatat că Busch avea dificultăți de respirație, febră ridicată și tușea cu sânge. Potrivit înregistrării audio furnizate de autorități, acesta se afla întins pe podeaua unei băi din complexul unde se desfășurau testele.

Ce este sepsisul

Sepsisul reprezintă o urgență medicală majoră, apărând atunci când organismul dezvoltă un răspuns exagerat la o infecție, iar sistemul imunitar începe să afecteze propriile țesuturi și organe. Afecțiunea poate provoca inflamație extinsă, formarea de microcheaguri și afectarea vaselor de sânge.

Busch ar fi acuzat probleme de sănătate încă din timpul cursei de la Watkins Glen, disputată pe 10 mai, când le-a transmis membrilor echipei prin radio că are nevoie de un consult medical după cursă. Cu toate acestea, pilotul și-a continuat activitatea competițională, câștigând etapa din Truck Series de la Dover și terminând pe locul 17 în cursa All-Star de duminica trecută.

Kyle Busch a obținut 234 de victorii în cele trei mari serii NASCAR de-a lungul unei cariere de peste două decenii, cel mai mare număr din istorie.

Mesaj de la Donald Trump

Și președintele SUA, Donald Trump, i-a adus un omagiu piotului vineri. „A fost un talent adevărat, care a iubit NASCAR și fanii acestui sport. Kyle a fost un ÎNVINGĂTOR! Odihnește-te în pace, Kyle Busch. Vei rămâne mereu o LEGENDĂ!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

În semn de omagiu, toți cei 39 de piloți înscriși în cursa de duminică vor purta pe mașini înscris numărul 8 al legendarului pilot.

În plus, echipa sa a anunțat că numărul 8 va rămâne disponibil doar pentru fiul său, în viitor.