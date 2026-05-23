Chindia și Farul, remiză cu șase goluri în prima manșă a barajului pentru Superliga de fotbal

Gazdele de la Chindia Târgoviște au deschis scorul în minutul 22, profitând de o gafă uriașă a portarului Farului, Rafael Munteanu. Goalkeeperul constănțenilor a scăpat mingea venită din centrare, iar Popadiuc a înscris simplu în poarta goală. Reușita a fost validată abia după o analiză VAR de aproximativ șapte minute.

Farul a revenit după pauză și a egalat prin Denis Alibec (54), tot în urma unei greșeli mari între buturi. Atacantul a executat o lovitură liberă pe jos, iar portarul Chindiei, Isvoranu, a scăpat mingea spre propria poartă. Deși balonul a fost respins ulterior de un fundaș, VAR a confirmat că acesta depășise linia porții.

Constănțenii au preluat conducerea doar câteva minute mai târziu, când Ișfan a înscris spectaculos, cu un șut plasat aproape de vinclu, pentru 2-1, în minutul 58.

Chindia a restabilit egalitatea în minutul 71, prin veteranul Daniel Florea, care a finalizat din poziție de unu la unu cu portarul după o pasă în adâncime.

Finalul a adus însă cele mai spectaculoase momente ale partidei. În minutul 79, Rafael Munteanu a greșit din nou, degajând direct în Pesic. Jucătorul Chindiei a rămas singur cu poarta goală, dar s-a împiedicat și a ratat, trimițând mingea pe lângă bară.

Pesic s-a revanșat un minut mai târziu. Atacantul gazdelor a înscris cu un șut din afara careului, mingea lovind bara înainte de a intra în plasă.

Farul a evitat însă înfrângerea în minutul 88, când Markovic a marcat cu capul din interiorul careului și a stabilit scorul final, 3-3.

Soarta dublei se va decide pe 31 mai, la Ovidiu.