Farul Constanța învinge Olimpia Cluj, într-un meci restant, și rămâne lider în Superliga feminină de fotbal

Campioană în precedentele două ediții ale competiției, Farul Constanța a avut inițiativa pe tot parcursul partidei, în timp ce oaspetele au pus rareori probleme în atac.

Superioritatea s-a concretizat pe tabelă prin golurile marcate de Pînzariu (min. 43) și Chiper (min. 78), ambele reușite din interiorul careului.

Olimpia Cluj a redus din diferență târziu, în minutul 88, prin Marcu, profitând de o eroare a portăriței gazdelor.

În urma acestui rezultat, Farul își consolidează poziția de lider în Superliga Feminină.

Clasamentul în play-off:

1. Farul Constanța – 44 puncte

2. Csikszereda – 38 puncte

3. Olimpia Cluj – 36 puncte

4. Politehnica Timișoara – 34 puncte

În etapa a 7-a din play-off, Farul va juca tot pe teren propriu, sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 13:00, împotriva echipei Politehnica Timișoara.

Olimpia Cluj va primi replica echipei Csikszereda, duminică, 26 aprilie, de la ora 13:00.