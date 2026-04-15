Tenis. Carlos Alcaraz se retrage de la turneul ATP de la Barcelona din cauza unei accidentări

Carlos Alcaraz s-a retras de la turneul de la Barcelona din cauza unei accidentări la încheietură, deși spera să revină pe locul întâi mondial.
Nițu Maria
15 apr. 2026, 20:07, Sport

Jucătorul spaniol Carlos Alcaraz, locul doi în clasamentul ATP Tour și principal favorit la turneul Barcelona Open, a anunțat miercuri că nu va mai continua competiția.

Decizia a apărut după o problemă la încheietura mâinii drepte, care a necesitat tratament chiar în timpul primului meci, conform EFE.

Sportivul a oferit o scurtă declarație în fața jurnaliștilor și a confirmat retragerea din turneu.

„Este ciudat și dificil să stau aici pentru a doua oară și să anunț că nu voi putea continua în turneu”, a declarat Alcaraz.

Problema medicală a apărut în partida de debut împotriva finlandezului Otto Virtanen. Spaniolul a câștigat meciul în două seturi, scor 6-4, 6-2, după o prestație bună, deși a avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul confruntării.

În turul următor, Alcaraz ar fi trebuit să joace împotriva jucătorului ceh, Tomas Machac, care a atras atenția recent prin evoluția sa surprinzătoare în circuitul ATP.

Carlos Alcaraz are o relație specială cu turneul de la Barcelona. El a cucerit trofeul de două ori, în 2022 și 2023, iar anul trecut a ajuns până în finală.

Înainte de startul competiției, Alcaraz a vorbit despre rivalitatea sa cu italianul Jannik Sinner, noul lider mondial.

În finala turneului Monte-Carlo Masters disputată duminică, Sinner s-a impus în fața spaniolului cu 7-6 (7/5), 6-3. După acel rezultat, Alcaraz a pierdut prima poziție în clasamentul mondial, dar spera să revină iarăși pe primul loc printr-un succes la Barcelona, unde italianul nu a participat.

Cu câteva zile înainte de startul turneului, sportivul a explicat că rivalitatea dintre el și Jannik Sinner reprezintă un factor important de motivare.

„Cred că lupta pe care o ducem eu și Jannik pentru primul loc (în clasament) este foarte frumoasă și cred că este, probabil, o motivație suplimentară”, a declarat Alcaraz.

