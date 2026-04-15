Tenis. Carlos Alcaraz se retrage de la turneul ATP de la Barcelona din cauza unei accidentări

Jucătorul spaniol Carlos Alcaraz, locul doi în clasamentul ATP Tour și principal favorit la turneul Barcelona Open, a anunțat miercuri că nu va mai continua competiția.

Decizia a apărut după o problemă la încheietura mâinii drepte, care a necesitat tratament chiar în timpul primului meci, conform EFE.

Sportivul a oferit o scurtă declarație în fața jurnaliștilor și a confirmat retragerea din turneu.

„Este ciudat și dificil să stau aici pentru a doua oară și să anunț că nu voi putea continua în turneu”, a declarat Alcaraz.

Problema medicală a apărut în partida de debut împotriva finlandezului Otto Virtanen. Spaniolul a câștigat meciul în două seturi, scor 6-4, 6-2, după o prestație bună, deși a avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul confruntării.

În turul următor, Alcaraz ar fi trebuit să joace împotriva jucătorului ceh, Tomas Machac, care a atras atenția recent prin evoluția sa surprinzătoare în circuitul ATP.

Carlos Alcaraz are o relație specială cu turneul de la Barcelona. El a cucerit trofeul de două ori, în 2022 și 2023, iar anul trecut a ajuns până în finală.

Înainte de startul competiției, Alcaraz a vorbit despre rivalitatea sa cu italianul Jannik Sinner, noul lider mondial.

În finala turneului Monte-Carlo Masters disputată duminică, Sinner s-a impus în fața spaniolului cu 7-6 (7/5), 6-3. După acel rezultat, Alcaraz a pierdut prima poziție în clasamentul mondial, dar spera să revină iarăși pe primul loc printr-un succes la Barcelona, unde italianul nu a participat.

Cu câteva zile înainte de startul turneului, sportivul a explicat că rivalitatea dintre el și Jannik Sinner reprezintă un factor important de motivare.

„Cred că lupta pe care o ducem eu și Jannik pentru primul loc (în clasament) este foarte frumoasă și cred că este, probabil, o motivație suplimentară”, a declarat Alcaraz.