Conor McGregor revine în UFC, la cinci ani de la ultima luptă

Conor McGregor revine în UFC după cinci ani de absență. Irlandezul îl va înfrunta pe Max Holloway pe 11 iulie, la Las Vegas, a anunțat sâmbătă UFC.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
17 mai 2026, 15:22, Sport
McGregor, fost campion la două categorii și unul dintre cei mai cunoscuți luptători din UFC, nu a mai intrat în octogon din iulie 2021. Atunci, el a suferit o fractură la picior în meciul pierdut în fața lui Dustin Poirier, conform AFP.

Lupta de la UFC 329 va fi o revanșă a meciului din 2013, când McGregor l-a învins pe Holloway la Boston.

Sportivul în vârstă de 37 de ani trebuia să revină în iunie 2024, dar s-a retras din cauza unei accidentări la un deget de la picior.

În ultimii ani, McGregor a avut și mai multe probleme în afara octogonului. În 2024, el a fost obligat de o instanță să plătească despăgubiri de aproximativ 250.000 de dolari unei femei care l-a acuzat de viol în Irlanda.

McGregor a fost suspendat și pentru 18 luni în 2024 după ce a ratat trei teste antidoping într-un interval de 12 luni.

