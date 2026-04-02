Ministrul Apărării anunță reducerea tarifului de închiriere pentru stadionul Steaua

Potrivit ministrului Apărării, prețul de închiriere pentru stadionul Steaua a fost redus de la 35.000 de euro la 24.760 de euro.

„Într-o perioadă cu o dinamică militară foarte mare, primim la minister multe întrebări și despre Clubul Sportiv al Armatei. Anunț astăzi ultima decizie luată despre stadionul Steaua. Înainte avea un preț de închiriere de 35.000 de euro, mai scump decât stadionul național, mai scump decât stadionul de la Cluj sau stadionul de la Craiova. De ce? Pentru că probabil nu se dorea să fie închiriat. Am decis ca prețul acesta să scadă cu 10.000 de euro”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că noul tarif ar urma să contribuie la o „dinamică” mai bună în utilizarea arenei.

„De astăzi, stadionul poate fi închiriat cu 24.760 de euro, sperând să existe o dinamică pentru utilizarea banului public mult mai eficientă și o deschidere pentru Steaua”, a mai spus Miruță.

Ministrul a mai anunțat că, în perioada următoare, vor fi comunicate și alte măsuri care vizează CSA Steaua București, inclusiv concluziile unui control recent.