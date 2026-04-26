Radu Miruță anunță că MApN intenționează să dezvolte un software pentru drone. Ministerul lucrează la formarea unei echipe de tineri ingineri

Acesta spune că Ministerul ar putea să facă o coproducție, cu firmele din domeniul Apărării.

„Uitându-mă la ce are România, la cum evoluează aceste noi atacuri cu drone, raportându-mă la ce înțeleg eu mai bine, convingerea mea este că soluția care acoperă multe dintre aceste găuri este capabilitatea Ministerului Apărării de a dezvolta în interiorul Ministerului un software pentru drone și Ministerul Apărării să ajungă să facă coproducție”, spune Miruță.

El spune că MApN nu trebuie să facă „bucata hardware”, pentru că această componentă trebuie dezvoltată de „firmele private”, dar spune că „personalizarea software-ului pentru drone, în mod ideal și la eficiență maximă nu poate fi obținut, cumpărat din altă parte”

Ministrul a precizat că eficiența unei drone constă în capacitatea ei de „a decide când să se ducă și unde să se ducă”, iar pentru acest tip de „decizie”, drona trebuie să aibă foarte multe date.

Miruță precizează că există echipamente ale Armatei Române care generează astfel de date, precum radare mai performante sau mai puțin performante, care au diverse caracteristici; avioane de vânătoare, puncte de observații, tancuri moderne care emit și ele astfel de informații.

„ Aceste toate informații trebuie puse într-o cameră comună, de unde un astfel de software să extragă fix bucata care trebuie și să o transmită unei drone într-un mod autonom. Până când nu vom avea asta, vom fi cumpărători de soluții care vor rezolva parțial”, declară Miruță.

Miruță a mai precizat că, pe bucata de echipă care să dezvolte un software de drone Ministerul Apărării a început să creeze o echipă de tineri care să lucreze la dezvoltarea unui software.

„ Pe bucata cu o echipă care să dezvolte un software de drone, am început în Ministerul Apărării să creăm o echipă de tineri care să aibă curaj să spargă modul în care se făceau lucrurile astea până acum. Sunt absolut convins că în România, uitându-mă și la studenții că ori le-am predat la facultate, uitându-mă la firmele din România, uitându-mă la niște tineri foarte bine pregătiți tehnic la Ministerul Apărării, trebuie să existe capacitatea de a face o echipă”, spune Miruță.

El a precizat că este vorba despre 5 sau 6. El spune că, probabil, ideal ar fi ca la început să vină 20-25 de tineri care să înceapă să construiască un software cu specificul capabilităților Armatei Române.

Miruță a precizat că echipa de 20 de tineri este „în formare”.