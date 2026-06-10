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Radu Miruță: Armata Română are nevoie de mai mulți bani pentru militari

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat, miercuri seara, cui îi se oferă sporul de operaționalizare. Potrivit acestuia, este o mărire de salariu pentru toți cei care lucrează în Armata Română.
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Alexandra-Valentina Dumitru
10 iun. 2026, 22:16, Politic
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Întrebat, la TVR Info, despre sporul de operaționalizare care se ia în Ministerul Apărării și în Sistemul de Securitate, Miruță a spus că „nu este un spor care se dă cum se dau alte sporuri. Unora da și unora ba”.

Miruță a explicat că sporul este de fapt o mărire de salariu, iar aceasta se dă „tuturor oamenilor care poartă uniformă în Armata Română și are o valoare de până la 30%. El a fost gândit ca o creștere a salariului pentru a crește atractivitatea celor care intră în sistem pentru că intervalul ăsta de până la 30% este cu un procent în general mai mare pentru cei cu salariu mai mici”.

„Îi se spune spor, ca așa îi s-a găsit metoda tehnică la vremea respectivă. Eu îi spun cât timp îl primește toată lumea, cât timp se plătesc taxe și toate contribuțiile pentru el, o metodă de a crește salariu, oricum suma pe care militarea Armatei Române o primește și e foarte în regulă”, spune ministrul interimar.

Ministrul a mai completat că există sporuri care se dau și selectiv, iar acestea sunt analizate.

„Și asupra acelor sporuri am și eu niște analize și sunt oameni care în Armata Română muncească mai mult și nu au aceste sporuri, doar pentru că sunt prieteni cu unii și cu alții, între ghilimele prieteni, și sunt alții care au aceste sporuri pentru că sunt prieteni fără ghilimele. Asta trebuie oprit”.

„Ideea că Armata Română are nevoie de mai mulți bani pentru militar ca să-i încurajeze să vină în domeniu nu e un lucru rău și o susțin cu toată puterea mea”, a mai completat Miruță.

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