Un elicopter al armatei cehe, cu cinci militari la bord, s-a prăbușit. O persoană a murit

Accidentul s-a produs la o bază militară din Náměšť nad Oslavou, situată la aproximativ 180 de kilometri sud-est de Praga, a anunțat armata cehă, potrivit Reuters.

„Prioritatea noastră principală este acum să oferim toată îngrijirea și sprijinul posibil soldaților răniți și celor dragi ai acestora”, a declarat armata. „De asemenea, suntem în contact cu familia soldatului decedat, căreia îi oferim toată asistența necesară”.

Trei dintre militarii răniți, ale căror leziuni sunt de gravitate medie, au fost transportați la un spital din Brno. Al patrulea, rănit ușor, a fost dus la spitalul din Jihlava, potrivit serviciului regional de salvare.

Alte trei persoane au fost transportate la un spital din Třebíč după ce au inhalat fum.

Aparatul implicat în accident este un elicopter multifuncțional UH-1Y Venom, produs de compania Bell Textron și echipat cu două motoare fabricate de General Electric.

Armata cehă a suspendat zborurile tuturor elicopterelor H-1 până la finalizarea anchetei privind cauzele accidentului.