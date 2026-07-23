Suedia declară război „substanțelor chimice eterne”. Interdicția va viza hainele, încălțămintea și cosmeticele

Anunțul a fost făcut de ministrul suedez al Mediului și Climei, Romina Pourmokhtari, care a declarat că aceste substanțe nu își mai au locul în produse de uz cotidian atunci când există alternative eficiente. Potrivit oficialului, autoritățile suedeze nu doresc să aștepte finalizarea procesului legislativ european în condițiile în care PFAS continuă să se acumuleze în locuințe, în natură și în organismul uman, relatează Le Monde.

Ce produse vor fi vizate de interdicție

Legislația pregătită de autoritățile suedeze va acoperi o gamă largă de produse utilizate zilnic. Printre acestea se numără îmbrăcămintea și încălțămintea, inclusiv tratamentele impermeabilizante aplicate acestora, vasele și ustensilele pentru gătit, produsele cosmetice și cerurile utilizate pentru schi.

PFAS reprezintă o familie de mii de compuși chimici sintetici folosiți de zeci de ani pentru proprietățile lor de respingere a apei, grăsimilor și murdăriei. Ei sunt întâlniți într-o varietate de produse, de la tigăi antiaderente și textile impermeabile până la ambalaje alimentare și aplicații industriale.

Aceste substanțe sunt supranumite „forever chemicals” („substanțe chimice eterne”) deoarece se degradează extrem de greu în mediu și pot persista timp îndelungat în sol, apă și organismul uman. Studiile au asociat expunerea la anumite tipuri de PFAS cu un risc crescut pentru sănătate, motiv pentru care tot mai multe state impun restricții privind utilizarea lor.

Uniunea Europeană pregătește reguli comune

Măsura adoptată de Suedia va avea caracter temporar, urmând să fie înlocuită de o reglementare unitară la nivelul Uniunii Europene după finalizarea procesului legislativ.

Comisia Europeană este așteptată să prezinte în 2027 o propunere privind restricționarea pe scară largă a utilizării PFAS în produsele de consum, cu excepții pentru domenii considerate strategice, precum sectorul medical. Înainte de adoptarea unei astfel de măsuri, Executivul european așteaptă un nou aviz din partea Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), care analizează impactul socio-economic al restricțiilor. Un prim aviz științific, publicat în luna martie, a recomandat limitarea extinsă a utilizării acestor compuși.

Ce înseamnă decizia pentru România

Deși măsura anunțată de Stockholm se aplică exclusiv pe piața suedeză, aceasta oferă un indiciu clar asupra direcției în care se îndreaptă legislația europeană. Dacă viitoarele reguli vor fi adoptate la nivelul Uniunii Europene, producătorii și importatorii din toate statele membre, inclusiv din România, vor trebui să se conformeze noilor cerințe privind utilizarea PFAS în produsele comercializate pe piața comunitară.

În practică, acest lucru ar putea determina schimbări în industria textilă, cosmetică și a bunurilor de larg consum, precum și în lanțurile de aprovizionare ale companiilor care exportă pe piața europeană.