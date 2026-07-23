Prima pagină » Știri externe » Suedia declară război „substanțelor chimice eterne”. Interdicția va viza hainele, încălțămintea și cosmeticele

Suedia declară război „substanțelor chimice eterne”. Interdicția va viza hainele, încălțămintea și cosmeticele

Suedia a anunțat că va introduce, începând cu 1 ianuarie 2028, o interdicție privind utilizarea substanțelor PFAS în numeroase produse de consum, devenind unul dintre statele europene care adoptă măsuri naționale înaintea unei reglementări la nivelul Uniunii Europene.
Suedia declară război „substanțelor chimice eterne”. Interdicția va viza hainele, încălțămintea și cosmeticele
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
23 iul. 2026, 17:20, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Anunțul a fost făcut de ministrul suedez al Mediului și Climei, Romina Pourmokhtari, care a declarat că aceste substanțe nu își mai au locul în produse de uz cotidian atunci când există alternative eficiente. Potrivit oficialului, autoritățile suedeze nu doresc să aștepte finalizarea procesului legislativ european în condițiile în care PFAS continuă să se acumuleze în locuințe, în natură și în organismul uman, relatează Le Monde.

Ce produse vor fi vizate de interdicție

Legislația pregătită de autoritățile suedeze va acoperi o gamă largă de produse utilizate zilnic. Printre acestea se numără îmbrăcămintea și încălțămintea, inclusiv tratamentele impermeabilizante aplicate acestora, vasele și ustensilele pentru gătit, produsele cosmetice și cerurile utilizate pentru schi.

PFAS reprezintă o familie de mii de compuși chimici sintetici folosiți de zeci de ani pentru proprietățile lor de respingere a apei, grăsimilor și murdăriei. Ei sunt întâlniți într-o varietate de produse, de la tigăi antiaderente și textile impermeabile până la ambalaje alimentare și aplicații industriale.

Aceste substanțe sunt supranumite „forever chemicals” („substanțe chimice eterne”) deoarece se degradează extrem de greu în mediu și pot persista timp îndelungat în sol, apă și organismul uman. Studiile au asociat expunerea la anumite tipuri de PFAS cu un risc crescut pentru sănătate, motiv pentru care tot mai multe state impun restricții privind utilizarea lor.

Uniunea Europeană pregătește reguli comune

Măsura adoptată de Suedia va avea caracter temporar, urmând să fie înlocuită de o reglementare unitară la nivelul Uniunii Europene după finalizarea procesului legislativ.

Comisia Europeană este așteptată să prezinte în 2027 o propunere privind restricționarea pe scară largă a utilizării PFAS în produsele de consum, cu excepții pentru domenii considerate strategice, precum sectorul medical. Înainte de adoptarea unei astfel de măsuri, Executivul european așteaptă un nou aviz din partea Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), care analizează impactul socio-economic al restricțiilor. Un prim aviz științific, publicat în luna martie, a recomandat limitarea extinsă a utilizării acestor compuși.

Ce înseamnă decizia pentru România

Deși măsura anunțată de Stockholm se aplică exclusiv pe piața suedeză, aceasta oferă un indiciu clar asupra direcției în care se îndreaptă legislația europeană. Dacă viitoarele reguli vor fi adoptate la nivelul Uniunii Europene, producătorii și importatorii din toate statele membre, inclusiv din România, vor trebui să se conformeze noilor cerințe privind utilizarea PFAS în produsele comercializate pe piața comunitară.

În practică, acest lucru ar putea determina schimbări în industria textilă, cosmetică și a bunurilor de larg consum, precum și în lanțurile de aprovizionare ale companiilor care exportă pe piața europeană.

Recomandarea video

Analiză a presei africane despre candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Organizației Internaționale a Francofoniei: Candidatura lui oferă o soluție elegantă – alegerea pe criteriul competenței, nu pe baza unui arbitraj imposibil între două state aflate în conflict
G4Media
Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
GSP.ro
Serviciile americane investighează dacă Rusia a fost implicată în atacurile Iranului asupra instalațiilor CIA din Golf. Ce fel de asistență ar fi oferit Teheranului
Gandul
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Cancan
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
Libertatea
Poate fi depistat cancerul printr-o simplă analiză de sânge?
CSID
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia