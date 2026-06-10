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Tomac l-ar vrea la Ministerul Dezvoltării, dar Ciucu spune „pas” Guvernului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că nu intenționează să facă parte din viitorul Guvern, după ce premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că l-ar dori în Executiv.
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Oana Antipa
10 iun. 2026, 22:46, Politic
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Invitat miercuri seară la B1 TV, Tomac a afirmat că și-ar dori ca Ciucu să preia portofoliul Dezvoltării.

„M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern”, a declarat premierul desemnat. El a adăugat că experiența edilului ar putea fi valorificată în cadrul Ministerului Dezvoltării.

La scurt timp după declarație, Ciucu a reacționat pe Facebook și a mulțumit pentru încrederea acordată, dar a precizat că își dorește să își continue mandatul la Primăria Capitalei.

„Vă mulțumesc pentru încredere, domnule Tomac, dar mi-am câștigat deja, într-o luptă electorală, după ani mulți de muncă, ultima poziție politică/administrativă pe care să mi-o mai doresc vreodată”, a scris Ciucu.

Primarul a subliniat că se află la începutul mandatului și că prioritatea sa este să confirme așteptările celor care l-au votat.

„Sunt încă la început și trebuie să dovedesc că am meritat încrederea bucureștenilor”, a adăugat el.

Declarațiile vin în contextul consultărilor purtate de Eugen Tomac pentru formarea viitorului Executiv și identificarea unor posibili membri ai Cabinetului.

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