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Fost consilier al lui Nicușor Dan, atac dur la președinte: Ipocrizie! A avut o ieșire nervoasă

Președintele Nicușor Dan a avut o „ieșire nervoasă”, spune fostul său consilier Ludovic Orban. Președintele Forța Dreptei spune că „e vina lui” că a venit cu soluția guvernului Eugen Tomac, care, în opinia sa, nu are șanse să formeze un Executiv.
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10 iun. 2026, 22:59, Politic
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„Este o ieșire nervoasă. E vina lui pentru că după o lună de moșmondeală a venit cu o soluție care nu are nicio legătură cu realitatea politică. Parlamentul este oglinda fidelă a opțiunilor cetățenilor”, spune Ludovic Orban, la B1 TV, despre declarațiile lui Nicușor dan de miercuri seara.

Potrivit lui Orban, Nicușor Dan a venit cu o soluție „care nu e susținută decât de PSD”.

Orban lui Dan: Așa se întâmplă când inventezi tu soluții

„Nu am înțeles apelul către români la calm. Pe de o parte spune că știe el ce vor românii, că românii vor guvernare, responsabilitate, iar pe de altă parte face apel către români la calm… Cred că lui îi este adresat acest apel la calm. Așa se întâmplă când inventezi tu soluții care nu au nicio legătură cu realitatea politică, cu democrația și cu opțiunile politice”, mai spune Orban.

Orban spune că dacă nu se poate face un guvern din opțiunile politice existente, se poate ajunge la alegeri anticipate: „alegerile anticipate înseamnă democrație, înseamnă acordarea, din nou, a puterii către cetățeni care să aleagă un nou Parlament”.

„Ipocrizie fără margini”

Ludovic Orban acuză că desemnarea lui Eugen tomac nu a avut nicio legătură cu realitatea politică și, în plus, este președintele unui partid, pe care Dan îl mai și „vinde ca tehnocrat”: „Păi atunci eu dacă îmi dau demisia din funcția de președinte al Forța Dreptei sau Ilie Bolojan din funcția de președinte PNL, suntem tehnocrați. Este ipocrizie fără margini”.

În plus, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că vrea un guvern format din echipa sa de consilieri:

„Desemnezi și formezi Guvernul… adică tu vrei să transformi echipa de consilieri într-un guvern sau într-o parte din guvern, care să influențeze politica țării. Guvernul nu e emanația voinței președintelui, ci este rezultatul voinței cetățenilor la alegeri”, acuză Orban.

Ludovic Orban îi transmite lui Nicușor Dan că „trebuie să înceteze acest blat cu PSD-ul” și să construiască o guvernare cu PNL și USR.

 

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