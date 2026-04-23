Radu Miruță despre drone și modernizarea Armatei Române: „Armata trebuie să deprindă priceperea de a lucra cu software care coordonează o dronă”

Ministrul Apărării, Radu Miruță a discutat joi, la DC News, despre modul în care războiul schimbă logica investițiilor militare, în special în contextul utilizării dronelor pe frontul din Ucraina și al achizițiilor de tehnică militară pentru Armata Română.

Întrebat despre rolul tancurilor Abrams în contextul în care dronele ieftine pot produce pagube majore, ministrul a spus că utilizarea trebuie gândită în funcție de noile realități de pe câmpul de luptă.

„Aici situația se împarte pe următoarele categorii. Nu este eficient să duci tankul în fața unei drone care poate să-i zboare turela cu 50.000 de dolari, nu cu 200 de dolari. Însă asta ține de planurile armatei române. Sunt situații în care este nevoie de tank, că lupta nu este doar cu drone. Deci asta ține de programarea tactică din interiorul zonei militare. Nu înseamnă că armata nu are nevoie de tankuri. Înseamnă că este o greșeală să trimiți tankurile în fața unei drone. Ce s-a întâmplat pe frontul din Ucraina cu apariția dronelor și cu evoluția atât de spectaculoasă în zona de tehnologie a dronelor cu siguranță a schimbat parte din doctrină. Și noi avem prin SAFE achiziția și de drone și avem prin SAFE un program foarte ambițios pentru Armata Română de construcție de drone”, a declarat Miruță.

Referindu-se la programul european SAFE, ministrul a explicat modul în care sunt finanțate proiectele de dezvoltare a dronelor.

„E finanțată din SAFE cu o condiție mai strictă. Doar pe coproducție cu Ucraina. Așa a venit condiția. La nivel Comisiei Europene s-a considerat că e un ajutor pe care îl dai, unul frontului din Ucraina, bucății ucrainene, și doi un sharing, o partajare a experienței”, a spus el.

Radu Miruță a vorbit și despre impactul financiar al acestor programe și structura lor.

„Sunt două zone de proiecte de drone din SAFE. Un proiect în care se fac achiziții în comun, nu ai treabă cu Ucraina, cu cine consideri, și Armata acolo are deja pregătiți următorii pași. Și mai există un proiect care presupune doar coproducție, care este un proiect tentant pentru Armata Română”, a explicat ministrul.

Ministrul Apărării a precizat și că este nevoie de o pregătire a personalului militar pentru utilizarea noilor tehnologii.

„Eu cred că aproape fiecare militar din România ar trebui să știe să gestioneze un joystick de dronă. Eu cred că este extrem de important ca acest lucru să reușească să fie dezvoltat în interiorul Ministerului Apărării”, a declarat Miruță.

„Eficiența majoră a unui proiect cu drone nu este doar să faci drona aia să zboare. Este să iei o decizie în funcție de informațiile existente în alte dispozitive militare. Să iei un flux de date de la radare. Să iei un flux de date de la avioanele F-16 sau F-35. Să iei un flux de date de la tancurile Abrams. Să le pui pe toate într-un căpărer. De unde să exporți o decizie pe baza analizei software care să instrucționeze planul de zbor al dronei, este ceva care trebuie să treacă prin date sensibile ale Ministerului Apărării”, a explicat acesta.

Totodată, ministrul Apărării a declarat că modernizarea Armatei Române presupune dezvoltarea competențelor digitale.

„Eu cred că de abia acolo este un pas major și sunt provocat să fac asta pentru Armata Română, ca Armata Română să deprindă priceperea de a umbla la zona de software care să coordoneze o dronă”, a spus Radu Miruță.