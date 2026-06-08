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Eugen Tomac: „Debirocratizarea energiei poate stimula economia”

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că reducerea birocrației și accelerarea investițiilor în sectorul energetic reprezintă una dintre principalele soluții pentru stimularea economiei și scăderea costurilor suportate de populație și companii.
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Oana Antipa
08 iun. 2026, 22:24, Politic
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Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Tomac a afirmat că viitorul Executiv trebuie să transmită un semnal de stabilitate către mediul economic.

„Mesajul pe care îl transmit este că nu vor mai crește taxe și impozite în România în următoarea perioadă. Este un prim semnal că lucrurile pot intra pe o traiectorie sănătoasă în ceea ce privește creșterea economică”, a declarat acesta.

Energie mai ieftină prin investiții

Premierul desemnat a susținut că România dispune de resurse și capacități care i-ar permite să aibă prețuri mai mici la energie.

În opinia sa, principalul obstacol îl reprezintă procedurile administrative excesive care întârzie proiectele din domeniu.

„Noi avem capacitatea de a avea energie mai ieftină, însă interesele din această zonă și birocrația excesivă blochează dezvoltarea unor proiecte importante”, a afirmat Tomac.

Acesta a precizat că a discutat în ultimele zile cu foști miniștri și reprezentanți ai Ministerului Energiei și că a identificat soluții pentru accelerarea investițiilor.

Rol important pentru mediul privat

Tomac consideră că sectorul privat trebuie să joace în continuare un rol central în dezvoltarea capacităților de producție energetică.

Potrivit acestuia, cele mai importante investiții realizate în ultimii ani în domeniul energiei au provenit din mediul privat.

„Cele mai mari investiții în această zonă s-au făcut din zona privată și ele trebuie în continuare încurajate”, a spus premierul desemnat.

El a adăugat că România are nevoie de o producție mai mare de energie pentru a putea reduce costurile suportate de consumatori.

„Dacă vrem să avem energie mai ieftină, avem nevoie de mai multă energie”, a declarat Tomac.

Debirocratizarea, instrument de creștere economică

Premierul desemnat a afirmat că simplificarea procedurilor administrative și digitalizarea instituțiilor trebuie să devină priorități ale viitorului Guvern.

„Corelat cu digitalizarea, acest proces de debirocratizare în energie poate stimula și mai mult economia”, a spus el.

Tomac a respins ideea existenței unor soluții rapide pentru problemele economice și a susținut că dezvoltarea trebuie construită prin măsuri concrete.

„Nu pot să vin în fața românilor să le spun că avem formule miraculoase”, a afirmat acesta.

Fonduri europene și oprirea risipei

Potrivit premierului desemnat, relansarea economiei trebuie să se bazeze pe atragerea fondurilor europene, încurajarea investițiilor și reducerea cheltuielilor inutile ale statului.

„Singura soluție este să oprim risipa banului public acolo unde se poate și să stimulăm economia”, a declarat Tomac.

El a adăugat că România trebuie să folosească mai eficient fondurile europene și să creeze condiții pentru creșterea producției interne.

„Trebuie să îi încurajăm pe români să producă și să fim competitivi pentru piața globală”, a concluzionat premierul desemnat.

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