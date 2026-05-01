Congresul FIFA: șeful federației palestiniene refuză fotografia cu reprezentantul Israelului

Președintele Federației Palestiniene de Fotbal a refuzat să apară într-o fotografie alături de reprezentantul federației israeliene, în timpul Congresului FIFA, care a avut loc joi, la Vancouver.
Maria Miron
01 mai 2026, 06:34, Sport

Scena s-a petrecut după ce oficialii s-au adresat delegaților de la tribună. Președintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat să pozeze împreună, însă președintele Federației Palestiniene de Fotbal, Jibril Rajoub, a refuzat în mod repetat, în ciuda insistențelor.

Între Federația Palestiniană de Fotbal și FIFA există un conflict deschis, după ce forul mondial a respins solicitarea palestinienilor de a sancționa Israelul. Palestinienii contestă faptul că mai multe cluburi israeliene din coloniile din Cisiordania joacă în competițiile organizate de federația israeliană.

Apel la TAS

Potrivit Le Figaro, federația palestiniană a depus un apel la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) împotriva deciziei FIFA de a nu sancționa Israelul.

Cisiordania este ocupată de Israel din 1967 și este frecvent scena unor violențe, inclusiv atacuri comise de coloniști israelieni, iar disputa sportivă reflectă tensiunile politice mai largi din regiune.

Palestinienii cer aplicarea statutelor FIFA

În octombrie 2024, experți independenți mandatați de Organizația Națiunilor Unite au cerut FIFA să respecte dreptul internațional, indicând că cel puțin opt cluburi joacă în coloniile israeliene din teritoriul ocupat.

„Ceea ce se întâmplă în Palestina este îngrozitor: distrugerea tuturor bazelor sportive din Gaza, uciderea a sute de sportivi palestinieni și angajați. Este timpul să se facă dreptate”, a declarat oficialul palestinian.

„Persoana care vorbea în numele Israelului nu acordă atenție acestor suferințe. Am refuzat să îi strâng mâna. Cum aș fi putut face o fotografie cu un astfel de om?”, a adăugat președintele federației palestiniene.

