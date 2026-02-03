Joao Paulo Fernandes, transferat de la Oțelul la FCSB

„Campionii României anunță transferul lui Joao Paulo Moreira Fernandes, de la Oțelul Galați”, au anunțat reprezentanții FCSB.

Conform acestora, jucătorul va purta tricoul cu numărul 18.

Joao Paulo Fernandes, mijlocaș central în vârstă de 27 de ani, a ajuns la Oțelul în vara anului trecut, după ce activase în ultima perioadă la Sheriff Tiraspol, în Republica Moldova. Internațional al reprezentativei Capului Verde, națională cu care a reușit calificarea la Cupa Mondială din acest an, acesta a jucat pentru Oțelul de 22 de ori în Superliga și în Cupa României.

A marcat un gol și a livrat 3 pase decisive.

„Tranzacția dintre cele SC Oțelul Galați și FCSB este de natură financiară și presupune și un important procent la următorul transfer al mijlocașului. De asemenea, clubului nostru îi va reveni și suma aferentă perioadei pe care jucătorul o va petrece la Cupa Mondială”, anunță Oțelul Galați.