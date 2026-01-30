România, locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA și nu mai are nicio echipă în cupele europene

După finalul fazei grupei din Europa League, UEFA a actualizat vineri clasamentul coeficienților. România rămâne pe locul 23, cu 25.250 de puncte.

FCSB este singura echipă românească din Top 100. Ocupă locul 81, cu 25.500 de puncte.

România a obținut cu două puncte mai puțin în acest sezon (5.750 puncte), față de sezonul precedent.

Fără echipă rămasă în competiții, România nu mai poate urca.

În schimb, este urmată de patru țări care au câte o formație încă în competiții: Serbia (care se află la egalitate de puncte), Ucraina, Azerbaidjan și Slovenia.

În fruntea ierarhiei se află Anglia, cu avantaj de peste 14 puncte față de a doua clasată, Italia.

Anglia are 9 cluburi în competițiile europene, niciuna eliminată. Spania completează podiumul.

La nivel de cluburi, FCSB ocupă locul 81, cu 25.500 puncte, a doua clasată din România fiind CFR Cluj, locul 106, cu 17.500 puncte.

În cadrul actualului sezon, FCSB ocupă locul 87. În Top 100 se mai află din România și Universitatea Craiova. Liderul din Superligă se regăsește pe locul 90.

Real Madrid ocupă prima poziție, cu 137.500 puncte.

Bayern Munchen (135.500 puncte) și Inter Milano (127.000 puncte), echipă pregătită de românul Cristian Chivu, completează podiumul.