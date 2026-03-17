Superliga: Bogdan Andone de la FC Argeș este antrenorul primei etape din play-off și play-out

Liga Profesionistă de Fotbal a prezentat marți echipa ideală a primei etape play-off și play-out:

Portar:

George Gavrilaș (FC Metaloglobus București) – A avut mai multe intervenții importante prin care a contribuit din plin la punctul scos de Metaloglobus pe terenul deținătoarei titlului.

Fundași

David Maftei (Farul Constanța) – Tânărul fundaș al Farului s-a achitat bine de sarcinile trasate de antrenor.

Guilherme Garutti (FC Argeș) – O evoluție excepțională în centrul defensivei argeșenilor. De remarcat și jocul aerian foarte bun.

Omar Pasagic (FC Metaloglobus București) – Fundașul nou-promovatei a fost la înălțime în duelurile cu adversarii.

Alin Chinteș (Universitatea Cluj) – Titularizat surprinzător chiar în derby-ul cu rivala din Cluj-Napoca, puștiul crescut în curtea ,,șepcilor roșii” a avut o prestație curajoasă.

Mijlocași:

Alin Roman (UTA Arad) – Un nou meci excelent făcut de mijlocașul arădenilor: gol și pasă decisivă!

Constantin Grameni (FC Rapid) – Face un sezon de formidabil. A ajuns la patru goluri și trei pase decisive în ediția în curs.

Claudiu Petrila (FC Rapid) – Pasă decisivă și un gol de generic, reușite care au dus Rapidul pe prima poziție!

Atacanți:

Adel Bettaieb (FC Argeș) – A făcut diferența cu o execuție de clasă! A fost a nouălea gol al său din ediția în curs.

Alexandru Ișfan (Farul Constanța) – Jucătorul dobrogenilor a punctat ofensiv cu un gol și o pasă decisivă.

Oucasse Mendy (Universitatea Cluj) – A fost omul derby-ului de pe Cluj Arena! A pasat pentru golul egalizator, apoi a marcat în finalul meciului, aducându-le studenților ardeleni o victorie mare, care le dă dreptul să viseze la titlu.

Antrenorul etapei:

Bogdan Andone (FC Argeș) – Un nou meci de 10 făcut de piteșteni, care au blocat perfect principalele calități ale adversarilor.

FC Argeș a învins în deplasare vineri Universitatea Craiova cu 1-0. În urma acestei etape, piteștenii sunt pe locul 4 în play-off.