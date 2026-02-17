Universitatea Craiova și Dinamo, calificate matematic în play-off, după etapa a 27-a din Superliga

Universitatea Craiova și Dinamo București sunt primele echipe care s-au calificat matematic în play-off-ul din Superliga României, cu trei etape înainte de finalul primei faze a campionatului.

Rapid București, cu o singură victorie în ultimele patru etape, completează podiumul provizoriu, după etapa a 27-a.

Lupta pentru locurile de play-off (1-6) este foarte echilibrată. Diferența dintre echipele aflate pe locurile 4 – 10 este de doar cinci puncte.

Vicecampioana CFR Cluj, cea mai în formă echipă din campionat, a intrat în zona de play-off, după succesul cu Hermannstadt.

Campioana FCSB, în schimb, se află la trei puncte de ultimul loc de play-off, după eșecul de la Craiova.

Rezultate etapa a 27-a:

Dinamo București – Unirea Slobozia 1-0

FC Hermannstadt – CFR Cluj 0-1

Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Farul Constanța – Rapid București 3-1

UTA Arad – FC Botoșani 2-1

FC Universitatea Cluj – Csikszereda Miercurea Ciuc 4-1

Metaloglobus București – Oțelul Galați 0-1

Petrolul Ploiești – FC Argeș Pitești 2-1

Clasamentul din Superliga de fotbal, după etapa a 27-a (puncte și golaveraj)

1. Universitatea Craiova – 53p, 47-25

2. Dinamo București – 52p, 41-23

3. Rapid București – 49p, 42-27

4. FC Universitatea Cluj – 45p, 38-25

5. CFR Cluj – 44p, 43-38

6. FC Argeș Pitești – 43p, 35-28

7. FC Botoșani – 42p, 35-22

8. UTA Arad – 41p, 33-36

9. Oțelul Galați – 40p, 37-24

10. FCSB – 40p, 39-34

11. Farul Constanța – 37p, 38-33

12. Petrolul Ploiești – 28p, 21-28

13. Csikszereda Miercurea Ciuc – 25p, 26-56

14. Unirea Slobozia – 24p, 26-41

15. FC Hermannstadt – 17p, 23-47

16. Metaloglobus București – 11p, 21-58