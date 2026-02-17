Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova și Dinamo, calificate matematic în play-off, după etapa a 27-a din Superliga

Dinamo București se menține la un punct în urma liderului din Superliga de fotbal, Universitatea Craiova, după succesul înregistrat luni noapte, în ultimul meci al etapei a 27-a, ambele formații asigurându-și calificarea matematic în play-off.
Foto: GEORGE FLUSTER/ MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 feb. 2026, 08:26, Sport

Universitatea Craiova și Dinamo București sunt primele echipe care s-au calificat matematic în play-off-ul din Superliga României, cu trei etape înainte de finalul primei faze a campionatului.

Rapid București, cu o singură victorie în ultimele patru etape, completează podiumul provizoriu, după etapa a 27-a.

Lupta pentru locurile de play-off (1-6) este foarte echilibrată. Diferența dintre echipele aflate pe locurile 4 – 10 este de doar cinci puncte.

Vicecampioana CFR Cluj, cea mai în formă echipă din campionat, a intrat în zona de play-off, după succesul cu Hermannstadt.

Campioana FCSB, în schimb, se află la trei puncte de ultimul loc de play-off, după eșecul de la Craiova.

Rezultate etapa a 27-a:

  • Dinamo BucureștiUnirea Slobozia 1-0

  • FC HermannstadtCFR Cluj 0-1

  • Universitatea CraiovaFCSB 1-0

  • Farul ConstanțaRapid București 3-1

  • UTA AradFC Botoșani 2-1

  • FC Universitatea ClujCsikszereda Miercurea Ciuc 4-1

  • Metaloglobus BucureștiOțelul Galați 0-1

  • Petrolul PloieștiFC Argeș Pitești 2-1

Clasamentul din Superliga de fotbal, după etapa a 27-a (puncte și golaveraj)

1. Universitatea Craiova – 53p, 47-25
2. Dinamo București – 52p, 41-23
3. Rapid București – 49p, 42-27
4. FC Universitatea Cluj – 45p, 38-25
5. CFR Cluj – 44p, 43-38
6. FC Argeș Pitești – 43p, 35-28
7. FC Botoșani – 42p, 35-22
8. UTA Arad – 41p, 33-36
9. Oțelul Galați – 40p, 37-24
10. FCSB – 40p, 39-34
11. Farul Constanța – 37p, 38-33
12. Petrolul Ploiești – 28p, 21-28
13. Csikszereda Miercurea Ciuc – 25p, 26-56
14. Unirea Slobozia – 24p, 26-41
15. FC Hermannstadt – 17p, 23-47
16. Metaloglobus București – 11p, 21-58

