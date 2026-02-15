Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova- FCSB, 1-0 în Superliga

Universitatea Craiova- FCSB, 1-0 în Superliga

U. Craiova a câștigat partida cu FCSB cu scorul de 1-0. Singurul gol al meciului a fost înscris de Al Hamlawi în minutul 23.
Sursa foto: Facebook / Universitatea Craiova
Laurentiu Marinov
15 feb. 2026, 23:05, Sport

Universitatea Craiova – FCSB s-a încheiat cu 1-0, în etapa 27 din Superliga. Golul craiovenilor a fost înscris de Al Hamlawi în minutul 23.

FCSB pierde în Bănie și se depărtează de play-off! Universitatea a fost magistrală în prima parte și matură în partea secundă. Cu o victorie, oltenii devin prima echipă calificată matematic în play-off scrie ProSport.

 

Echipele de start

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hawlawi, Etim
Rezerve: Isenko, S. Lung, F. Ștefan, Batelj, Stevanovic, Fălcușan, Anzor, A. Crețu, Mogoș, Teles, Houri, Băsceanu
Absenți: M. Rădulescu, Nsimba (accidentați), Baiaram (suspendat)
Antrenor: Filipe Coelho

FCSB: M. Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Joao Paulo – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
Rezerve: Târnovanu, Zima, Udrea, Dawa, Dăncuș, Kiki, M. Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, A. Stoian, D. Popa
Absenți: M. Popescu, Cercel, Fl. Tănase, Chiricheș, Ngezana (accidentați), O. Arad (în urmă cu pregătirea)
Antrenor: Elias Charalambous

