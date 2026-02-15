Universitatea Craiova- FCSB, 1-0 în Superliga

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hawlawi, Etim
Rezerve: Isenko, S. Lung, F. Ștefan, Batelj, Stevanovic, Fălcușan, Anzor, A. Crețu, Mogoș, Teles, Houri, Băsceanu
Absenți: M. Rădulescu, Nsimba (accidentați), Baiaram (suspendat)
Antrenor: Filipe Coelho
FCSB: M. Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Joao Paulo – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
Rezerve: Târnovanu, Zima, Udrea, Dawa, Dăncuș, Kiki, M. Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, A. Stoian, D. Popa
Absenți: M. Popescu, Cercel, Fl. Tănase, Chiricheș, Ngezana (accidentați), O. Arad (în urmă cu pregătirea)
Antrenor: Elias Charalambous