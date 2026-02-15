Universitatea Craiova- FCSB, 1-0 în Superliga

Universitatea Craiova – FCSB s-a încheiat cu 1-0, în etapa 27 din Superliga. Golul craiovenilor a fost înscris de Al Hamlawi în minutul 23.

FCSB pierde în Bănie și se depărtează de play-off! Universitatea a fost magistrală în prima parte și matură în partea secundă. Cu o victorie, oltenii devin prima echipă calificată matematic în play-off scrie ProSport.

Echipele de start