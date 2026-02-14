Prima pagină » Sport » Superliga de fotbal. U Cluj o învinge pe Csikszereda M. Ciuc și urcă pe locul 4

Superliga de fotbal. U Cluj o învinge pe Csikszereda M. Ciuc și urcă pe locul 4

U Cluj a învins echipa Csikszereda M. Ciuc și a urcat pe locul 4 în clasamentul Superligii de fotbal. Partida s-a disputat sâmbătă seara la Cluj-Napoca și a făcut parte din etapa a 27-a.
Superliga de fotbal. U Cluj o învinge pe Csikszereda M. Ciuc și urcă pe locul 4
Foto: Facebook/Universitatea Cluj
Petru Mazilu
14 feb. 2026, 21:00, Sport

Partida U Cluj-Csikszereda M. Ciuc a fost câștigată de gazde, scor 4-1. Toate golurile clujenilor au fost înscrise în prima repriză.

Au marcat, în ordine, Issouf Macalou în minutul 25′, Mouhamadou Drammeh în minutul 32, Dan Nistor în minutul 36 și din nou Mouhamadou Drammeh în minutul 39. Oaspeții au marcat în minutul 71 prin atacantul Marton Eppel.

Clujenii au urcat pe locul 4 în clasament. Ei au 45 de puncte. Csikszereda este pe locul 13 cu 25 de puncte.

Tot sâmbătă s-a jucat meciul Metaloglobus-Oțelul Galați. Partida a fost câștigată de gălățeni, scor 1-0.

Vineri, în prima partidă a etapei a 27-a Petrolul Ploiești a învins FC Argeș, scor 2-1. Meciul a fost urmat de un scandal uriaș deoarece oaspeții susțin că arbitrul le-a anulat un gol valabil în minutul 85. Peste două minute, gazdele au înscris golul victoriei.

