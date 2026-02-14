Jocurile Olimpice de Iarnă, patinaj artistic. Marele favorit Ilia Malinin a terminat departe de podium. Cine a obținut aurul olimpic

Ilia Malinin, favoritul pentru medalia de aur la proba de patinaj artistic masculin din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, a căzut de două ori în timpul probei, ratând complet medaliile.
El a terminat proba cu 264,49 puncte și s-a clasat abia pe poziția a opta, potrivit Associated Press.
„Nu e o senzație plăcută și, sincer, încă încerc să înțeleg ce s-a întâmplat exact”, a declarat el reporterilor la scurt timp după ce a părăsit gheața.
Malinin a recunoscut că a fost copleșit de presiunea pe care a simțit-o.
„Chiar înainte de a-mi lua poziția de start. A fost atât de copleșitor, încât, sincer, nu știam cum să fac față în acel moment”, a spus el. Nu m-a destabilizat neapărat, cred că știam că nu pot avea un program perfect și totuși să reușesc”, a mai spus el, notează Le Figaro.
Potrivit BBC, mulți dintre principalii concurenți la medalii au avut dificultăți în executarea programelor lor. Din cei șase finaliști, cinci au suferit căzături.
Cel care a patinat fără greșeli a fost Mikhail Shaidorov din Kazahstan, cel care a obținut aurul la această probă. Este prima medalie de aur olimpică de iarnă a Kazahstanului de la Lillehammer 1994, când Vladimir Smirnov a câștigat proba masculină de schi fond de 50 km.