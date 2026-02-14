Prima pagină » Sport » Jocurile Olimpice de Iarnă, patinaj artistic. Marele favorit Ilia Malinin a terminat departe de podium. Cine a obținut aurul olimpic

Ilia Malinin, marele favorit la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina, a căzut de două ori în timpul probei. Acest lucru l-a plasat departe de podium.
Mikhail Shaidorov. Sursa foto: Hepta
Ilia Malinin, favoritul pentru medalia de aur la proba de patinaj artistic masculin din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, a căzut de două ori în timpul probei, ratând complet medaliile.

El a terminat proba cu 264,49 puncte și s-a clasat abia pe poziția a opta, potrivit Associated Press.

„Nu e o senzație plăcută și, sincer, încă încerc să înțeleg ce s-a întâmplat exact”, a declarat el reporterilor la scurt timp după ce a părăsit gheața.

Malinin a recunoscut că a fost copleșit de presiunea pe care a simțit-o.

„Chiar înainte de a-mi lua poziția de start. A fost atât de copleșitor, încât, sincer, nu știam cum să fac față în acel moment”, a spus el. Nu m-a destabilizat neapărat, cred că știam că nu pot avea un program perfect și totuși să reușesc”, a mai spus el, notează Le Figaro.

Cine a obținut aurul olimpic

Potrivit BBC, mulți dintre principalii concurenți la medalii au avut dificultăți în executarea programelor lor. Din cei șase finaliști, cinci au suferit căzături.

Cel care a patinat fără greșeli a fost Mikhail Shaidorov din Kazahstan, cel care a obținut aurul la această probă. Este prima medalie de aur olimpică de iarnă a Kazahstanului de la Lillehammer 1994, când Vladimir Smirnov a câștigat proba masculină de schi fond de 50 km.

