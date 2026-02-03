Prima pagină » Sport » 13 sportivi ruși vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă în postura de sportivi neutri

13 sportivi ruși vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă în postura de sportivi neutri

La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina vor participa 13 ruși, ca sportivi neutri individuali. Decizia este similară cu cea aplicată la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, acolo unde sportivii din Rusia și Belarus nu au fost incluși în ceremonia de deschidere și nici steagurile țărilor lor nu au fost arborate.
Forumul Assago înaintea Jocurilor Olimpice Milano Cortina, pe 2 februarie 2026. Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 feb. 2026, 14:29, Sport

La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina din acest an vor participa 13 ruși, ca sportivi neutri individuali (AIN). De asemenea, tot în calitate de sportivi neutri individuali vor participa și șapte sportivi din Belarus.

Potrivit NBC News, condițiile pentru participarea sportivilor ruși și belaruși la Jocurile de iarnă de la Milano Cortina sunt aceleași ca la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Sportivii din Rusia și Belarus pot obține statutul de neutri dacă trec printr-un proces strict de verificare în sportul pe care îl practică. Una dintre condiții prevede că sportivii neutri din Rusia și Belarus trebuie să demonstreze că nu susțin în mod activ războiul din Ucraina.

La fel ca la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, sportivii din Rusia și Belarus nu vor fi incluși în ceremonia de deschidere și nici steagurile țărilor lor nu vor fi arborate. Dacă vreunul dintre sportivi va urca pe podium la finalul unei probe, imnurile naționale ale țărilor lor nu vor fi intonate.

La ce probe vor participa sportivii ruși

Cei 13 sportivi ruși vor participa la șapte probe: doi la schi alpin, doi la schi fond, doi la patinaj artistic, doi la sanie, doi la short track, unul la schi alpinism și doi la patinaj viteză.

Rusia a fost exclusă de la Jocurile Olimpice în urma debutului războiului în Ucraina. Belarus a oferit sprijin Rusiei în război, motiv pentru care Comitetul Olimpic Internațional (COI) a decis să aplice aceeași sancțiune de excludere.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina sunt programate în perioada 6-22 februarie 2026.

