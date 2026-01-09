Prima pagină » Sport » Marcel Hirscher ratează Jocurile Olimpice de la Milano–Cortina

Marcel Hirscher ratează Jocurile Olimpice de la Milano–Cortina

Marcel Hirscher (36 ani) a anunțat oficial, vineri, că nu va mai concura în sezonul 2025/2026 și, implicit, va lipsi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, programate în perioada 6-22 februarie.
Marcel Hirscher ratează Jocurile Olimpice de la Milano–Cortina
Petre Apostol
09 ian. 2026, 14:49, Sport

Decizia schiorului de origine austriacă Marcel Hirscher, care reprezintă acum Țările de Jos, a fost făcută publică printr-un mesaj video postat pe contul său de Instagram.

De opt ori câștigător al Marelui Glob de Cristal, acordat pentru învingătorul Cupei Mondiale, a explicat că starea sa actuală nu îi permite să concureze la cel mai înalt nivel.

„Nivelul meu din acest moment nu îmi permite să concurez în Cupa Mondială. De aceea am decis, dacă vreau să pot reveni vreodată la cel mai înalt nivel, să nu mai concurez în acest sezon. Asta înseamnă și fără Jocurile Olimpice”, a transmis Hirscher.

Marcel Hirscher revenise în circuit în sezonul trecut, după cinci ani de absență, însă parcursul său a fost serios afectat de accidentări. În decembrie 2024, a suferit o accidentare gravă la genunchiul stâng, care i-a frânat complet relansarea carierei.

De atunci, fostul mare campion nu a mai reușit să revină în competiții.

În toamna anului trecut, a fost afectat de o infecție virală, iar ulterior a apărut și o leziune la nivelul gambei, care l-a obligat să ia o pauză de aproximativ două săptămâni chiar în perioada sărbătorilor de iarnă.

