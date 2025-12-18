Marco Odermatt obține al 50-lea succes din carieră în Cupa Mondială de schi alpin, la Val Gardena

Cursa, desfășurată pe celebra pistă Saslong, a fost puternic influențată de condițiile meteo. Ceața a amânat startul cu mai bine de o oră și a provocat mai multe întreruperi. Însă acest lucru nu l-a împiedicat pe Marco Odermatt să fie cel mai rapid. El i-a devansat pe conaționalul său Franjo Von Allmen (+0,15 secunde) și pe italianul Dominik Paris (+0,19).

Francezul Nils Allègre a încheiat pe locul patru (+0,23), ratând podiumul la doar patru sutimi, exact ca în edițiile din 2023 și 2024, tot la Val Gardena.

O performanță remarcabilă a reușit și Nils Alphand, fiul fostului mare schior Luc Alphand. Nils a plecat cu numărul 47 și a ocupat locul cinci (+0,27), cel mai bun rezultat al său în Cupa Mondială.

Marco Odermatt îl egalează pe Alberto Tomba

Plecat cu numărul 14, Odermatt a gestionat cel mai bine capcanele unui traseu parcurs în format sprint, înaintea „adevăratei” coborâri programate sâmbătă.

Deja cel mai rapid la antrenamentul de marți, elvețianul bifează astfel a cincea victorie a sezonului, ajungând la 94 de podiumuri în 182 de starturi în Cupa Mondială.

Prin acest succes, Odermatt îl egalează pe legendarul Alberto Tomba, ambii având câte 50 de victorii în Cupa Mondială. Doar Ingemar Stenmark (86), Marcel Hirscher (67) și Hermann Maier (54) au reușit mai multe succese la masculin.

Cursa a fost umbrită de două căzături violente, suferite de italianul Nicolo Molteni și norvegianul Fredrik Möller. Acesta din urmă a fost transportat cu elicopterul la spital pentru investigații suplimentare.