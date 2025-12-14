Norvegianul Timon Haugan a câștigat slalomul de la Val d’Isère, din Cupa Mondială de schi alpin

Timon Haugan ajunge, astfel, primul în clasamentul general la slalom în actualul sezon. Norvegianul are 195 de puncte.

Loïc Meillard a încheiat pe locul al doilea, la +0.28 secunde, cu timpul total de 1:38.17. Meillard stabilise cel mai bun timp al primei manșe.

Podiumul a fost completat de un alt norvegian, veteranul Henrik Kristoffersen, la +0.34 secunde (1:38.23).

În afara podiumului, italianul Alex Vinatzer a ocupat locul 4, la +1.10 (1:38.99), urmat de norvegianul Oscar Andreas Sandvik, la +1.24 (1:39.13), și de compatriotul său Hans Grahl-Madsen, la +1.31 (1:39.20). Tommaso Sala (Italia) a încheiat pe locul 7, la +1.38, iar austriacul Marco Schwarz a fost al optulea, la +1.59.

Cursa a fost marcată de abandonul favoritului publicului, francezul Clément Noël, care a ieșit din competiție în manșa a doua, ratând șansa unui rezultat important în fața propriilor suporteri.

În clasamentul general al Cupei Mondiale, elvețianul Marco Odermatt conduce, cu 505 puncte. Este urmat de norvegienii Kristoffersen (302p) și Timon Haugan (281p).