Prima pagină » Sport » Norvegianul Timon Haugan a câștigat slalomul de la Val d’Isère, din Cupa Mondială de schi alpin

Norvegianul Timon Haugan a câștigat slalomul de la Val d’Isère, din Cupa Mondială de schi alpin

Norvegianul Timon Haugan a câștigat slalomul de duminică din Cupa Mondială de schi alpin, disputat pe pârtia Face de Bellevarde, oprind cronometrul la 1:37.89. Haugan l-a privat astfel pe elvețianul Loïc Meillard de o dublă la Val d’Isère, după victoria sa de sâmbătă, de la slalom uriaș.
Norvegianul Timon Haugan a câștigat slalomul de la Val d’Isère, din Cupa Mondială de schi alpin
16 November 2025, Finland, Kittila: Norway's Timon Haugan competes competes in the men's slalom first run of the FIS Ski World Cup at the Levi Ski Centre in Kittila. Photo: Roni Rekomaa/Lehtikuva/dpa
Petre Apostol
14 dec. 2025, 15:43, Sport

Timon Haugan ajunge, astfel, primul în clasamentul general la slalom în actualul sezon. Norvegianul are 195 de puncte.

Loïc Meillard a încheiat pe locul al doilea, la +0.28 secunde, cu timpul total de 1:38.17. Meillard stabilise cel mai bun timp al primei manșe.

Podiumul a fost completat de un alt norvegian, veteranul Henrik Kristoffersen, la +0.34 secunde (1:38.23).

În afara podiumului, italianul Alex Vinatzer a ocupat locul 4, la +1.10 (1:38.99), urmat de norvegianul Oscar Andreas Sandvik, la +1.24 (1:39.13), și de compatriotul său Hans Grahl-Madsen, la +1.31 (1:39.20). Tommaso Sala (Italia) a încheiat pe locul 7, la +1.38, iar austriacul Marco Schwarz a fost al optulea, la +1.59.

Cursa a fost marcată de abandonul favoritului publicului, francezul Clément Noël, care a ieșit din competiție în manșa a doua, ratând șansa unui rezultat important în fața propriilor suporteri.

În clasamentul general al Cupei Mondiale, elvețianul Marco Odermatt conduce, cu 505 puncte. Este urmat de norvegienii Kristoffersen (302p) și Timon Haugan (281p).

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Zodiile care au parte de un nou început după 14 decembrie 2025
Gandul
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
Libertatea
Mihai Voropchievici dezvăluie care e singura zodie răsfățată de rune pe final de 2025: „Primesc o șansă unică”
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor