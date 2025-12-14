Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova învinge, în deplasare, FC Hermannstadt, în etapa a 20-a din Superligă

Universitatea Craiova a obținut o victorie fără emoții în deplasare, scor 2-0 (2-0) cu FC Hermannstadt, stricând debutul lui Dorinel Munteanu pe banca echipei sibiene.
Meciul de fotbal dintre AFC Hermannstadt si Universitatea Craiova, din etapa a XX-a a Superligii, disputat pe stadionul Municipal din Sibiu, duminica, 14 decembrie 2025. In imagine: Stefan Baiaram. OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
14 dec. 2025, 22:37, Sport

Universitatea Craiova reintră în lupta pentru prima poziție.

Golurile au fost marcate de Assad Al Hamlawi (16’) și Stefan Baiaram (31’).

Craiova a dominat posesia și a controlat jocul, în timp ce Hermannstadt nu a reușit să-și creeze ocazii importante.

Jocul defensiv al echipei din Craiova a menținut tabela neschimbată după pauză, consolidând victoria echipei lui Filipe Coelho.

Craiova reintră în lupta pentru titlu, alături de Rapid, Dinamo și FC Botoșani.

Cele patru echipe sunt despărțite de doar două puncte: Rapid – 39 puncte, Dinamo – 38 puncte, FC Botoșani – 38 puncte, Univ. Craiova – 37 puncte.

Hermannstadt rămâne pe locul 15, cu 12 puncte.

