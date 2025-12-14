Chivu ajunge lider în Serie A, cu Inter Milano, după victoria cu Genoa

„Nerazzurrii” lui Chivu au început în forță partida de pe Stadio Luigi Ferraris și au deschis scorul rapid, în minutul 6, prin fundașul Yann Bisseck.

Superioritatea formației milaneze s-a concretizat din nou înainte de pauză, când Lautaro Martinez a făcut 2-0 în minutul 38, cu un șut imparabil cu piciorul stâng.

După reluare, Genoa, formație pregătită de Daniele De Rossi și susținută de acționarul român Dan Șucu, a forțat revenirea. Gazdele au redus din diferență în minutul 69, prin Vitinha, însă nu au mai reușit să evite înfrângerea.

Internaționalul român Nicolae Stanciu a fost rezervă la Genoa și nu a fost utilizat în acest meci.

Chivu devansează cu Inter pe rivala din Milan în fruntea clasamentului

Grație acestui succes, Inter ajunge la 33 de puncte și trece pe primul loc în Serie A, la un punct în fața lui AC Milan. Milan a remizat, pe teren propriu, duminică, cu Sassuolo, scor 2-2.

Napoli a ratat să preia șefia clasamentului, după o înfrângere surprinzătoare, în deplasare, cu Udinese. Echipa din Udine s-a impus cu 1-0, iar Napoli rămâne cu 31 de puncte, ocupând locul 3.

Genoa se menține pe locul 16, la patru puncte de zona retrogradării.