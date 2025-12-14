Kane salvează Bayern de la prima înfrângere a sezonului, 2-2 cu ultima clasată din Bundesliga, Mainz

Bayern, lider autoritar al campionatului și încă neînvinsă, a controlat jocul încă de la început. Lennart Karl, noua revelație a bavarezilor, a deschis scorul în minutul 29, din apropiere, după centrarea lui Serge Gnabry. A fost golul cu numărul 50 al lui Bayern în acest sezon de Bundesliga, un record stabilit după doar 14 etape.

Deși a dominat clar, echipa gazdă nu a reușit să-și dubleze avantajul. Fundașul Kacper Potulski a egalat cu o lovitură de cap, în urma unei lovituri libere executate de William Böving, înainte de pauză. A înscris primul său gol în Bundesliga, la doar a doua apariție în campionat.

Surpriza s-a amplificat în minutul 67, când Lee Jae-sung a adus-o pe Mainz în avantaj. Gol înscris tot cu o lovitură de cap, după centrarea lui Stefan Bell.

Mainz disputa primul meci de campionat sub comanda noului antrenor Urs Fischer. Antrenorul a fost numit recent după startul dezastruos de sezon (doar 6 puncte în 13 etape).

Kane egalează pe final, din penalti

Antrenorul lui Bayern, Vincent Kompany, a reacționat, introducându-l pe Nicolas Jackson, aflat la ultimul meci înainte de plecarea la Cupa Africii pe Națiuni. Totodată, și pe Alphonso Davies, revenit în Bundesliga după nouă luni de absență, în urma unei accidentări grave la genunchi.

Presiunea bavarezilor a dat roade în final. Potulski a fost sancționat pentru un fault asupra lui Kane. Atacantul englez a transformat penaltiul, reușind al 17-lea gol al său din acest sezon de Bundesliga. Mainz a rezistat însă în cele șapte minute de prelungiri și a plecat de la Munchen cu un punct.

Dortmund remizează cu Freiburg, în deplasare

Într-un alt meci al zilei, Freiburg a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Borussia Dortmund, deși oaspeții au evoluat în zece oameni. Lucas Höler a marcat pentru Freiburg un gol superb, din foarfecă, în minutul 75, restabilind egalitatea, după golul marcat de Ramy Bensebaini în prima jumătate.

Dortmund a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Jobe Bellingham în minutul 53 și a ratat șansa de a urca pe locul secund în clasament. Ocupă locul 3, la egalitate de puncte (29) cu RB Leipzig, dar cu golaveraj inferior.