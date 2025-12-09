Bayern München a obținut o victorie convingătoare, iar adolescentul Lennart Karl a fost din nou decisiv, contribuind cu golul care a întors balanța meciului în favoarea bavarezilor.

Prin reușita sa, mijlocașul ofensiv a intrat în istorie. La 17 ani și 290 de zile, Lennart Karl a devenit cel mai tânăr jucător care marchează în trei partide consecutive din UEFA Champions League. Recordul anterior aparținea lui Kylian Mbappé, stabilit la 18 ani și 113 zile.

Tânărul german își continuă astfel ascensiunea rapidă, după ce marcase deja în duelurile cu Club Brugge și Arsenal, iar evoluția sa de pe Allianz Arena i-a adus și titlul de Jucătorul Meciului, acordat de UEFA.

Grupul tehnic de observatori UEFA și-a justificat astfel decizia: „A fost o amenințare constantă în ofensivă, a creat ocazii și a avut un procent ridicat de pase reușite, pe lângă golul marcat, care a demonstrat un nivel tehnic excepțional. Capacitatea lui de a primi mingea între linii și de a juca vertical a arătat inteligență fotbalistică, iar defensiv a fost util datorită recuperărilor și procentului de 55% în duelurile la sol”.

Karl este considerat deja unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale. În acest sezon, internaționalul german U21 are, în 11 meciuri din Bundesliga, 2 goluri și 2 pase decisive, iar cu o cotă de piață evaluată la aproximativ 20 de milioane de euro, potrivit portalului de specialitate transfermarkt, el este cel mai valoros fotbalist născut în 2008.