Bayern München a purtat discuții cu un fond de investiții pentru vânzarea unui pachet minoritar

Fanii fotbalului german au criticat de-a lungul timpului investițiile externe în acest sport, scrie Financial Times.

Cu câteva excepții, cluburile din Germania sunt supuse regulii „50+1”, care stipulează că membrii trebuie să dețină majoritatea drepturilor de vot, blocând practic entitățile comerciale să preia controlul.

Ascensiunea clubului RB Leipzig, finanțată de producătorul de băuturi energizante Red Bull, a dus la etichetarea acestuia drept „club de plastic” de către microbiștii din Germania.

O asemenea tranzacție ar fi avut impact major în fotbalul german

O potențială tranzacție ar fi reaprins dezbaterea intensă din Germania despre rolul firmelor de capital privat în fotbal.

Negocierile au eșuat însă după ce directorul financiar al lui Bayern, Michael Diederich, persoana de contact a EQT în cadrul clubului, a plecat de la formația bavareză în vară pentru o funcție de conducere la Deutsche Bank, afirmă surse citate de FT.

Asociația membrilor lui Bayern München deține 75% din club, restul acțiunilor fiind împărțite în mod egal între trei companii germane: Adidas, Audi și Allianz.

Statutul clubului prevede că membrii trebuie să păstreze o participație de 70% în subsidiara care operează echipele de fotbal, lăsând un potențial pachet de 5% care ar putea fi vândut unui partener extern.

Bayern, printre cele mai valoroase cluburi din lume

Compania de consultanță Football Benchmark estimează valoarea clubului Bayern München la 4,28 miliarde de euro, fiind devansat doar de Real Madrid, Manchester City, Manchester United și FC Barcelona.

Bayern München, care are peste 432.000 de membri, este cel mai de succes club al Germaniei, câștigând 12 dintre ultimele 13 titluri de Bundesliga și ajungând constant în fazele superioare ale Ligii Campionilor.