Elevii, pasionați de fotbal. 12% dintre ei joacă în competiții organizate de FRF și Ministerul Educației

Potrivit FRF, este vorba de peste 362.000 de elevi înscriși în acest sezon al competițiilor de fotbal de bază pe care Federația le organizează împreună cu Ministerul Educației și alți parteneri.

FRF anunță că investește anual peste 600.000 de euro în dezvoltarea fotbalului amator (grassroots). Aceste competiții acoperă toate categoriile de vârstă școlară, de la U8 până la U18.

Cea mai nouă competiție, înființată în 2022 în parteneriat cu Ministerul Educației, se adresează băieților și fetelor la categoriile de vârstă U14, U16 și U18. Dacă la prima ediție au participat 67.000 de elevi, în acest sezon sunt înscriși 160.026.